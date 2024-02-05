Для работы в Курганской областной клинической больнице по специальности «Эндокринология» вернулся в Курган медик, окончивший Тюменский медицинский государственный университет. Об этом пишет губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале
«Молодой врач-эндокринолог Курганской областной клинической больницы Артем Кокин <…> Он не только сам вернулся в Курган после окончания Тюменского медуниверситета, но и привез с собой жену — молодого педагога. Молодец, всем остальным надо взять на заметку», — пишет Шумков. Кроме этого, сообщается, что он стал одним из первых получателей новой меры поддержки в регионе — областного гранта для молодых специалистов системы здравоохранения.
Ранее URA.RU писало, что курганским медикам будут доплачивать до 10 тысяч рублей за хорошую работу. Областные гранты в ежемесячном размере вдобавок к зарплате от пяти до 10 тысяч в зависимости от квалификации будут назначены 100 лучшим молодым специалистам медучреждений. Аналогичные меры поддержки также будут направлены сотни молодым педагогам.
Врач-эндокринолог Артем Кокин вернулся работать в Курган после окончания Тюменского медуниверситета
Для работы в Курганской областной клинической больнице по специальности «Эндокринология» вернулся в Курган медик, окончивший Тюменский медицинский государственный университет. Об этом пишет губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «Молодой врач-эндокринолог Курганской областной клинической больницы Артем Кокин <…> Он не только сам вернулся в Курган после окончания Тюменского медуниверситета, но и привез с собой жену — молодого педагога. Молодец, всем остальным надо взять на заметку», — пишет Шумков. Кроме этого, сообщается, что он стал одним из первых получателей новой меры поддержки в регионе — областного гранта для молодых специалистов системы здравоохранения. Ранее URA.RU писало, что курганским медикам будут доплачивать до 10 тысяч рублей за хорошую работу. Областные гранты в ежемесячном размере вдобавок к зарплате от пяти до 10 тысяч в зависимости от квалификации будут назначены 100 лучшим молодым специалистам медучреждений. Аналогичные меры поддержки также будут направлены сотни молодым педагогам.