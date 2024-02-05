В курганскую больницу приехал работать новый молодой медик. Фото

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Поликлиника 4. Тюмень, медсестра, поликлиника, человек в маске, врач в защитном костюме
Врач-эндокринолог Артем Кокин вернулся для работы в Кургане после окончания медуниверситета в Тюмени Фото:

Для работы в Курганской областной клинической больнице по специальности «Эндокринология» вернулся в Курган медик, окончивший Тюменский медицинский государственный университет. Об этом пишет губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале

«Молодой врач-эндокринолог Курганской областной клинической больницы Артем Кокин <…> Он не только сам вернулся в Курган после окончания Тюменского медуниверситета, но и привез с собой жену — молодого педагога. Молодец, всем остальным надо взять на заметку», — пишет Шумков. Кроме этого, сообщается, что он стал одним из первых получателей новой меры поддержки в регионе — областного гранта для молодых специалистов системы здравоохранения.

Ранее URA.RU писало, что курганским медикам будут доплачивать до 10 тысяч рублей за хорошую работу. Областные гранты в ежемесячном размере вдобавок к зарплате от пяти до 10 тысяч в зависимости от квалификации будут назначены 100 лучшим молодым специалистам медучреждений. Аналогичные меры поддержки также будут направлены сотни молодым педагогам.

Врач-эндокринолог Артем Кокин вернулся работать в Курган после окончания Тюменского медуниверситета
Врач-эндокринолог Артем Кокин вернулся работать в Курган после окончания Тюменского медуниверситета

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Для работы в Курганской областной клинической больнице по специальности «Эндокринология» вернулся в Курган медик, окончивший Тюменский медицинский государственный университет. Об этом пишет губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «Молодой врач-эндокринолог Курганской областной клинической больницы Артем Кокин <…> Он не только сам вернулся в Курган после окончания Тюменского медуниверситета, но и привез с собой жену — молодого педагога. Молодец, всем остальным надо взять на заметку», — пишет Шумков. Кроме этого, сообщается, что он стал одним из первых получателей новой меры поддержки в регионе — областного гранта для молодых специалистов системы здравоохранения. Ранее URA.RU писало, что курганским медикам будут доплачивать до 10 тысяч рублей за хорошую работу. Областные гранты в ежемесячном размере вдобавок к зарплате от пяти до 10 тысяч в зависимости от квалификации будут назначены 100 лучшим молодым специалистам медучреждений. Аналогичные меры поддержки также будут направлены сотни молодым педагогам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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