В курганскую больницу приехал работать новый молодой медик. Фото

05 февраля 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Врач-эндокринолог Артем Кокин вернулся для работы в Кургане после окончания медуниверситета в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для работы в Курганской областной клинической больнице по специальности «Эндокринология» вернулся в Курган медик, окончивший Тюменский медицинский государственный университет. Об этом пишет губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «Молодой врач-эндокринолог Курганской областной клинической больницы Артем Кокин <…> Он не только сам вернулся в Курган после окончания Тюменского медуниверситета, но и привез с собой жену — молодого педагога. Молодец, всем остальным надо взять на заметку», — пишет Шумков. Кроме этого, сообщается, что он стал одним из первых получателей новой меры поддержки в регионе — областного гранта для молодых специалистов системы здравоохранения. Ранее URA.RU писало, что курганским медикам будут доплачивать до 10 тысяч рублей за хорошую работу. Областные гранты в ежемесячном размере вдобавок к зарплате от пяти до 10 тысяч в зависимости от квалификации будут назначены 100 лучшим молодым специалистам медучреждений. Аналогичные меры поддержки также будут направлены сотни молодым педагогам. Врач-эндокринолог Артем Кокин вернулся работать в Курган после окончания Тюменского медуниверситета tg-канал «силаVправде (V. Шумков)»; t.me/silavpravdevshumkov

Для работы в Курганской областной клинической больнице по специальности «Эндокринология» вернулся в Курган медик, окончивший Тюменский медицинский государственный университет. Об этом пишет губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «Молодой врач-эндокринолог Курганской областной клинической больницы Артем Кокин <…> Он не только сам вернулся в Курган после окончания Тюменского медуниверситета, но и привез с собой жену — молодого педагога. Молодец, всем остальным надо взять на заметку», — пишет Шумков. Кроме этого, сообщается, что он стал одним из первых получателей новой меры поддержки в регионе — областного гранта для молодых специалистов системы здравоохранения. Ранее URA.RU писало, что курганским медикам будут доплачивать до 10 тысяч рублей за хорошую работу. Областные гранты в ежемесячном размере вдобавок к зарплате от пяти до 10 тысяч в зависимости от квалификации будут назначены 100 лучшим молодым специалистам медучреждений. Аналогичные меры поддержки также будут направлены сотни молодым педагогам.