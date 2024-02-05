Буданов потребовал от Канады списанные ракеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Буданов Кирилл,  stock
Кирилл Буданов попросил Канаду о списанных CRV7 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов потребовал от Канады передать Киеву десятки тысяч списанных ракет CRV7. По его мнению, это поможет стране отбиться от ВС РФ.

«Это поможет Украине отбиться от российских войск и избавить налогоплательщиков от затрат на их уничтожение», — сказал Буданов в интервью Global News. Он также заявил, что Украина надеется, что такая ситуация будет беспроигрышной.

По словам Буданова, украинские силы находятся в тяжелом положении и готовы пойти на риск. Кроме того, они привыкли обращаться со старым вооружением, таким как CRV7. У Украины нет никаких опасений, заключил он.

Ранее старший советник американского аналитического Центра стратегических и международных отношений Марк Канциан заявил, что Украина больше не способна наносить удары по российским солдатам вслепую из-за нехватки вооружения. Аналитик подчеркнул, что Киев вынужден беречь немногочисленные снаряды.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов потребовал от Канады передать Киеву десятки тысяч списанных ракет CRV7. По его мнению, это поможет стране отбиться от ВС РФ. «Это поможет Украине отбиться от российских войск и избавить налогоплательщиков от затрат на их уничтожение», — сказал Буданов в интервью Global News. Он также заявил, что Украина надеется, что такая ситуация будет беспроигрышной. По словам Буданова, украинские силы находятся в тяжелом положении и готовы пойти на риск. Кроме того, они привыкли обращаться со старым вооружением, таким как CRV7. У Украины нет никаких опасений, заключил он. Ранее старший советник американского аналитического Центра стратегических и международных отношений Марк Канциан заявил, что Украина больше не способна наносить удары по российским солдатам вслепую из-за нехватки вооружения. Аналитик подчеркнул, что Киев вынужден беречь немногочисленные снаряды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...