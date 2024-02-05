Буданов потребовал от Канады списанные ракеты

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов потребовал от Канады передать Киеву десятки тысяч списанных ракет CRV7. По его мнению, это поможет стране отбиться от ВС РФ.
«Это поможет Украине отбиться от российских войск и избавить налогоплательщиков от затрат на их уничтожение», — сказал Буданов в интервью Global News. Он также заявил, что Украина надеется, что такая ситуация будет беспроигрышной.
По словам Буданова, украинские силы находятся в тяжелом положении и готовы пойти на риск. Кроме того, они привыкли обращаться со старым вооружением, таким как CRV7. У Украины нет никаких опасений, заключил он.
Ранее старший советник американского аналитического Центра стратегических и международных отношений Марк Канциан заявил, что Украина больше не способна наносить удары по российским солдатам вслепую из-за нехватки вооружения. Аналитик подчеркнул, что Киев вынужден беречь немногочисленные снаряды.
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