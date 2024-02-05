Губернатор Комарова оценила ход восстановления подшефного ХМАО города в ДНР

Губернатор ХМАО Комарова подвела итоги восстановления Макеевки за 2023 год

05 февраля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подвела итоги восстановления Макеевки за 2023 год Фото: Алексей Андронов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров проконтролировали ход восстановительных работ, проведенных в городе за 2023 год. Глава Югры рассказала о своем визите в подшефный муниципалитет ДНР в своем личном telegram-канале. «Вместе с главой города Владиславом Ключаровым оценили проделанную в 2023 году работу. На 182 объектах инфраструктуры выполнены запланированные объемы, — заменены 2 980 метров аварийных сетей водоснабжения в микрорайоне „Зеленый“, пробурены 34 скважины на воду, что позволило восстановить работу котельных, обеспечить теплом 787 жилых домов; поставили 1907 светильников на 27 улицах; передали еще 18 единиц дорожно-коммунальной техники, автобус для перевозки детей», — отметила Комарова. В Макеевки привели к единому стандарту центральный МФЦ. Объект сдан в эксплуатацию досрочно. В школы города ХМАО закупил компьютеры, литературу и учебники, завершен ремонт пищеблоков в семи учреждениях. Летом 2023 года более тысячи детей из Макеевки отдохнули и прошли медицинскую реабилитацию как в Югре, так и на юге России. Ранее URA.RU писало о посещении Комаровой ателье, где шьют одежду для бойцов СВО. Нижневартовские швеи смогли за год изготовить несколько тысяч единиц нательного белья для военных.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров проконтролировали ход восстановительных работ, проведенных в городе за 2023 год. Глава Югры рассказала о своем визите в подшефный муниципалитет ДНР в своем личном telegram-канале. «Вместе с главой города Владиславом Ключаровым оценили проделанную в 2023 году работу. На 182 объектах инфраструктуры выполнены запланированные объемы, — заменены 2 980 метров аварийных сетей водоснабжения в микрорайоне „Зеленый“, пробурены 34 скважины на воду, что позволило восстановить работу котельных, обеспечить теплом 787 жилых домов; поставили 1907 светильников на 27 улицах; передали еще 18 единиц дорожно-коммунальной техники, автобус для перевозки детей», — отметила Комарова. В Макеевки привели к единому стандарту центральный МФЦ. Объект сдан в эксплуатацию досрочно. В школы города ХМАО закупил компьютеры, литературу и учебники, завершен ремонт пищеблоков в семи учреждениях. Летом 2023 года более тысячи детей из Макеевки отдохнули и прошли медицинскую реабилитацию как в Югре, так и на юге России. Ранее URA.RU писало о посещении Комаровой ателье, где шьют одежду для бойцов СВО. Нижневартовские швеи смогли за год изготовить несколько тысяч единиц нательного белья для военных.