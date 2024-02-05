Курганские власти передали более 10 тонн посылок на СВО. Фото

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Власти Курганской области отправили на фронт фуру, загруженную посылками на 15 тонн Фото:
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Власти Курганской области передали в зону проведения специальной военной операции фуру, загруженную необходимыми посылками на 15 тонн. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Отправили очередной груз нашим парням на СВО. Еще 15 тонн. Генераторы, стройматериалы, медикаменты для полевого госпиталя, индивидуальные посылки. А также автомобиль УАЗ», — пишет Шумков. Также глава региона сообщает, что в фуру загрузили 200 продуктовых наборов для жителей подшефной территории Краснодона в ЛНР.

Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области передали в зону проведения СВО четыре автомобиля УАЗ, загруженные необходимыми посылками. Сообщалось, что машины загрузили теплыми спальниками, печками, дизельными отопителями и бензопилами.

Власти Курганской области отправили в зону СВО фуру, загруженную посылками на 15 тонн
Власти Курганской области отправили в зону СВО фуру, загруженную посылками на 15 тонн
В посылку вошли: генераторы, стройматериалы, медикаменты, а также УАЗ
В посылку вошли: генераторы, стройматериалы, медикаменты, а также УАЗ

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Власти Курганской области передали в зону проведения специальной военной операции фуру, загруженную необходимыми посылками на 15 тонн. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Отправили очередной груз нашим парням на СВО. Еще 15 тонн. Генераторы, стройматериалы, медикаменты для полевого госпиталя, индивидуальные посылки. А также автомобиль УАЗ», — пишет Шумков. Также глава региона сообщает, что в фуру загрузили 200 продуктовых наборов для жителей подшефной территории Краснодона в ЛНР. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области передали в зону проведения СВО четыре автомобиля УАЗ, загруженные необходимыми посылками. Сообщалось, что машины загрузили теплыми спальниками, печками, дизельными отопителями и бензопилами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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