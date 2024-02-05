Курганские власти передали более 10 тонн посылок на СВО. Фото

05 февраля 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

Власти Курганской области отправили на фронт фуру, загруженную посылками на 15 тонн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Курганской области передали в зону проведения специальной военной операции фуру, загруженную необходимыми посылками на 15 тонн. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Отправили очередной груз нашим парням на СВО. Еще 15 тонн. Генераторы, стройматериалы, медикаменты для полевого госпиталя, индивидуальные посылки. А также автомобиль УАЗ», — пишет Шумков. Также глава региона сообщает, что в фуру загрузили 200 продуктовых наборов для жителей подшефной территории Краснодона в ЛНР. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области передали в зону проведения СВО четыре автомобиля УАЗ, загруженные необходимыми посылками. Сообщалось, что машины загрузили теплыми спальниками, печками, дизельными отопителями и бензопилами. Власти Курганской области отправили в зону СВО фуру, загруженную посылками на 15 тонн tg-канал «силаVправде (V. Шумков)»; t.me/silavpravdevshumkov В посылку вошли: генераторы, стройматериалы, медикаменты, а также УАЗ tg-канал «силаVправде (V. Шумков)»; t.me/silavpravdevshumkov

Власти Курганской области передали в зону проведения специальной военной операции фуру, загруженную необходимыми посылками на 15 тонн. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Отправили очередной груз нашим парням на СВО. Еще 15 тонн. Генераторы, стройматериалы, медикаменты для полевого госпиталя, индивидуальные посылки. А также автомобиль УАЗ», — пишет Шумков. Также глава региона сообщает, что в фуру загрузили 200 продуктовых наборов для жителей подшефной территории Краснодона в ЛНР. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области передали в зону проведения СВО четыре автомобиля УАЗ, загруженные необходимыми посылками. Сообщалось, что машины загрузили теплыми спальниками, печками, дизельными отопителями и бензопилами.