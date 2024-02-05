Власти Курганской области передали в зону проведения специальной военной операции фуру, загруженную необходимыми посылками на 15 тонн. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«Отправили очередной груз нашим парням на СВО. Еще 15 тонн. Генераторы, стройматериалы, медикаменты для полевого госпиталя, индивидуальные посылки. А также автомобиль УАЗ», — пишет Шумков. Также глава региона сообщает, что в фуру загрузили 200 продуктовых наборов для жителей подшефной территории Краснодона в ЛНР.
Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области передали в зону проведения СВО четыре автомобиля УАЗ, загруженные необходимыми посылками. Сообщалось, что машины загрузили теплыми спальниками, печками, дизельными отопителями и бензопилами.
Власти Курганской области отправили в зону СВО фуру, загруженную посылками на 15 тонн
Власти Курганской области передали в зону проведения специальной военной операции фуру, загруженную необходимыми посылками на 15 тонн. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Отправили очередной груз нашим парням на СВО. Еще 15 тонн. Генераторы, стройматериалы, медикаменты для полевого госпиталя, индивидуальные посылки. А также автомобиль УАЗ», — пишет Шумков. Также глава региона сообщает, что в фуру загрузили 200 продуктовых наборов для жителей подшефной территории Краснодона в ЛНР. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области передали в зону проведения СВО четыре автомобиля УАЗ, загруженные необходимыми посылками. Сообщалось, что машины загрузили теплыми спальниками, печками, дизельными отопителями и бензопилами.