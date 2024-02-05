В Кургане в проблемном доме рядом с мостом ЖБИ снова произошел пожар. Видео

05 февраля 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

Возгорание в заброшенном здании было ликвидировано 26 спасателями и пятью единицами техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане снова тушили пожар в аварийном доме на улице Машиностроителей, 19. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по Курганской области. Также в распоряжении редакции оказалось видео с места происшествия, предоставленное читателем. «В 16:35 поступило сообщение о возгорании на площади 60 квадратных метров. В 17:46 локализован, в 18:28 ликвидация открытого горения, в 20:24 полная ликвидация возгорания», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Также отмечается, что при тушении пожара были задействованы 26 спасателей и пять единиц служебной техники. Ранее URA.RU писало, что в аварийном доме на улице Машиностроителей, 19 произошел пожар. Отмечалось, что 5 февраля в 02:50 поступало сообщение о возгорании заброшенного здания. К утру, по информации управления МЧС по Курганской области пожар локализован и ликвидирован.

В Кургане снова тушили пожар в аварийном доме на улице Машиностроителей, 19. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по Курганской области. Также в распоряжении редакции оказалось видео с места происшествия, предоставленное читателем. «В 16:35 поступило сообщение о возгорании на площади 60 квадратных метров. В 17:46 локализован, в 18:28 ликвидация открытого горения, в 20:24 полная ликвидация возгорания», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Также отмечается, что при тушении пожара были задействованы 26 спасателей и пять единиц служебной техники. Ранее URA.RU писало, что в аварийном доме на улице Машиностроителей, 19 произошел пожар. Отмечалось, что 5 февраля в 02:50 поступало сообщение о возгорании заброшенного здания. К утру, по информации управления МЧС по Курганской области пожар локализован и ликвидирован.