В Кургане снова тушили пожар в аварийном доме на улице Машиностроителей, 19. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по Курганской области. Также в распоряжении редакции оказалось видео с места происшествия, предоставленное читателем.
«В 16:35 поступило сообщение о возгорании на площади 60 квадратных метров. В 17:46 локализован, в 18:28 ликвидация открытого горения, в 20:24 полная ликвидация возгорания», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Также отмечается, что при тушении пожара были задействованы 26 спасателей и пять единиц служебной техники.
Ранее URA.RU писало, что в аварийном доме на улице Машиностроителей, 19 произошел пожар. Отмечалось, что 5 февраля в 02:50 поступало сообщение о возгорании заброшенного здания. К утру, по информации управления МЧС по Курганской области пожар локализован и ликвидирован.
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