В Кургане в проблемном доме рядом с мостом ЖБИ снова произошел пожар. Видео

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, пожарная машина, чс, пожарные
Возгорание в заброшенном здании было ликвидировано 26 спасателями и пятью единицами техники Фото:

В Кургане снова тушили пожар в аварийном доме на улице Машиностроителей, 19. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по Курганской области. Также в распоряжении редакции оказалось видео с места происшествия, предоставленное читателем.

«В 16:35 поступило сообщение о возгорании на площади 60 квадратных метров. В 17:46 локализован, в 18:28 ликвидация открытого горения, в 20:24 полная ликвидация возгорания», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Также отмечается, что при тушении пожара были задействованы 26 спасателей и пять единиц служебной техники.

Ранее URA.RU писало, что в аварийном доме на улице Машиностроителей, 19 произошел пожар. Отмечалось, что 5 февраля в 02:50 поступало сообщение о возгорании заброшенного здания. К утру, по информации управления МЧС по Курганской области пожар локализован и ликвидирован.

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В Кургане снова тушили пожар в аварийном доме на улице Машиностроителей, 19. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по Курганской области. Также в распоряжении редакции оказалось видео с места происшествия, предоставленное читателем. «В 16:35 поступило сообщение о возгорании на площади 60 квадратных метров. В 17:46 локализован, в 18:28 ликвидация открытого горения, в 20:24 полная ликвидация возгорания», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Также отмечается, что при тушении пожара были задействованы 26 спасателей и пять единиц служебной техники. Ранее URA.RU писало, что в аварийном доме на улице Машиностроителей, 19 произошел пожар. Отмечалось, что 5 февраля в 02:50 поступало сообщение о возгорании заброшенного здания. К утру, по информации управления МЧС по Курганской области пожар локализован и ликвидирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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