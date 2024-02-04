В Кургане загорелся проблемный дом рядом с мостом ЖБИ. Видео

05 февраля 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Пожар случился в аварийном доме по Машиностроителей, 19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на улице Машиностроителей, 19 произошел пожар. На месте работали сотрудники регионального МЧС. Об этом сообщается в социальных сетях. «Курган. Проспект Машиностроителей прямо сейчас», — указано в посте telegram-канала «Курган | Срочно и Точно». Сообщается, что по данному адресу находится аварийный дом. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу управления МЧС по Курганской области. Спасатели подтвердили факт пожара. Подробности сообщат позже. Обновлено в 9:48 по уральскому времени Корреспонденту URA.RU сообщили в МЧС, что в 2:50 поступило сообщение о возгорании заброшенного здания. Сейчас пожар локализован и ликвидирован.

В Кургане на улице Машиностроителей, 19 произошел пожар. На месте работали сотрудники регионального МЧС. Об этом сообщается в социальных сетях. «Курган. Проспект Машиностроителей прямо сейчас», — указано в посте telegram-канала «Курган | Срочно и Точно». Сообщается, что по данному адресу находится аварийный дом. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу управления МЧС по Курганской области. Спасатели подтвердили факт пожара. Подробности сообщат позже. Обновлено в 9:48 по уральскому времени Корреспонденту URA.RU сообщили в МЧС, что в 2:50 поступило сообщение о возгорании заброшенного здания. Сейчас пожар локализован и ликвидирован.