В Кургане на улице Машиностроителей, 19 произошел пожар. На месте работали сотрудники регионального МЧС. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Курган. Проспект Машиностроителей прямо сейчас», — указано в посте telegram-канала «Курган | Срочно и Точно». Сообщается, что по данному адресу находится аварийный дом.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу управления МЧС по Курганской области. Спасатели подтвердили факт пожара. Подробности сообщат позже.
Обновлено в 9:48 по уральскому времени
Корреспонденту URA.RU сообщили в МЧС, что в 2:50 поступило сообщение о возгорании заброшенного здания. Сейчас пожар локализован и ликвидирован.
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