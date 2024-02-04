04 февраля 2024
03 февраля 2024

В Кургане загорелся проблемный дом рядом с мостом ЖБИ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Машиностроителей, дом 19. Курган
Пожар случился в аварийном доме по Машиностроителей, 19 Фото:

В Кургане на улице Машиностроителей, 19 произошел пожар. На месте работали сотрудники регионального МЧС. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Курган. Проспект Машиностроителей прямо сейчас», — указано в посте telegram-канала «Курган | Срочно и Точно». Сообщается, что по данному адресу находится аварийный дом.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу управления МЧС по Курганской области. Спасатели подтвердили факт пожара. Подробности сообщат позже.

Обновлено в 9:48 по уральскому времени

Корреспонденту URA.RU сообщили в МЧС, что в 2:50 поступило сообщение о возгорании заброшенного здания. Сейчас пожар локализован и ликвидирован.

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В Кургане на улице Машиностроителей, 19 произошел пожар. На месте работали сотрудники регионального МЧС. Об этом сообщается в социальных сетях. «Курган. Проспект Машиностроителей прямо сейчас», — указано в посте telegram-канала «Курган | Срочно и Точно». Сообщается, что по данному адресу находится аварийный дом. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу управления МЧС по Курганской области. Спасатели подтвердили факт пожара. Подробности сообщат позже. Обновлено в 9:48 по уральскому времени Корреспонденту URA.RU сообщили в МЧС, что в 2:50 поступило сообщение о возгорании заброшенного здания. Сейчас пожар локализован и ликвидирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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