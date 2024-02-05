В Госдуме предложили наказывать «серийных доносчиков»

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» разработали законопроект, позволяющий наказывать доносчиков, которые ради медийной выгоды и пиара пишут заявления в правоохранительные органы. Его они направили на отзыв в правительство.
«Проектом ФЗ предлагается ввести административное наказание в виде обязательных работ до 100 часов и запрет заниматься администрированием сайтов для граждан, которые злоупотребляют правом на обращения в госорганы», — говорится в тексте пояснительной записки, опубликованной в telegram-канале «Кровавая барыня». Там добавили, что сейчас в России функционирует ряд организаций, основная деятельность заключается в написании доносов на других граждан в правоохранительные органы. Отмечается, что в большинстве случаев такие действия осуществляются ради создания информационного шума.
В декабре 2023 года зампредседателя Госдумы Петр Толстой сообщил, что в России граждан планируют наказывать за ложные доносы на семьи. Авторы приступили к обсуждению инициативы с правительством РФ. Толстой подчеркивает, что перед принятием надо поработать над формулировками и согласовать позиции всех участников процесса, чтобы «закон был действенным и не смог кому-то навредить».
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