В Госдуме предложили наказывать «серийных доносчиков»

«Новые люди» подготовили законопроект о наказании за доносы

05 февраля 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

«Новые люди» направили на отзыв в правительство законопроект, позволяющий наказывать доносчиков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» разработали законопроект, позволяющий наказывать доносчиков, которые ради медийной выгоды и пиара пишут заявления в правоохранительные органы. Его они направили на отзыв в правительство. «Проектом ФЗ предлагается ввести административное наказание в виде обязательных работ до 100 часов и запрет заниматься администрированием сайтов для граждан, которые злоупотребляют правом на обращения в госорганы», — говорится в тексте пояснительной записки, опубликованной в telegram-канале «Кровавая барыня». Там добавили, что сейчас в России функционирует ряд организаций, основная деятельность заключается в написании доносов на других граждан в правоохранительные органы. Отмечается, что в большинстве случаев такие действия осуществляются ради создания информационного шума. В декабре 2023 года зампредседателя Госдумы Петр Толстой сообщил, что в России граждан планируют наказывать за ложные доносы на семьи. Авторы приступили к обсуждению инициативы с правительством РФ. Толстой подчеркивает, что перед принятием надо поработать над формулировками и согласовать позиции всех участников процесса, чтобы «закон был действенным и не смог кому-то навредить».

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» разработали законопроект, позволяющий наказывать доносчиков, которые ради медийной выгоды и пиара пишут заявления в правоохранительные органы. Его они направили на отзыв в правительство. «Проектом ФЗ предлагается ввести административное наказание в виде обязательных работ до 100 часов и запрет заниматься администрированием сайтов для граждан, которые злоупотребляют правом на обращения в госорганы», — говорится в тексте пояснительной записки, опубликованной в telegram-канале «Кровавая барыня». Там добавили, что сейчас в России функционирует ряд организаций, основная деятельность заключается в написании доносов на других граждан в правоохранительные органы. Отмечается, что в большинстве случаев такие действия осуществляются ради создания информационного шума. В декабре 2023 года зампредседателя Госдумы Петр Толстой сообщил, что в России граждан планируют наказывать за ложные доносы на семьи. Авторы приступили к обсуждению инициативы с правительством РФ. Толстой подчеркивает, что перед принятием надо поработать над формулировками и согласовать позиции всех участников процесса, чтобы «закон был действенным и не смог кому-то навредить».