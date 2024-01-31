Курганские власти выплатили 2 млрд компенсаций из-за пожаров

01 февраля 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Власти выплатили 2 млрд рублей курганцам, пострадавшим в пожарах 2022 и 2023 годов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Правительство Курганской области за два года выплатило два млрд рублей пострадавшим в масштабных весенних пожарах в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков во время интервью ГТРК «Курган», которое было опубликовано в группе СМИ в соцсети «ВКонтакте». «Мы берем 2022, 2023 годы. На днях посчитали, у нас получилось за два года суммарно уже два млрд рублей мы выплатили по всем выдам помощи. Это расселение, материальные выплаты, возмещение ущерба и прочее», — рассказал Шумков. Губернатор отметил, что в одном из населенных пунктов 40% жилья не было зарегистрировано. Кроме того, более 96% — не было застраховано. Несмотря на это власти выдали деньги и жилищные сертификаты. Шумков считает, что в пожарах не все было связано с человеческим фактором, часть зависела от погоды. При этом губернатор попросил жителей региона регистрировать и страховать жилье, отключать от электричества старые объекты, которые не нужны, убирать сухую растительность и мусор и ничего не поджигать во время пожароопасного сезона. В 2023 году в масштабных пожарах, которые прошли весной в Курганской области пострадало более 5000 человек, умерло более 20, а также сгорели тысячи строений. Годом ранее в Кургане сгорел дачный поселок Малиновка и пострадали еще три садоводства. Общий ущерб в 2022 году составил 138 млн рублей. В 2024 году пожароопасный сезон будет длиться с 5 апреля по 31 мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Курганской области за два года выплатило два млрд рублей пострадавшим в масштабных весенних пожарах в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков во время интервью ГТРК «Курган», которое было опубликовано в группе СМИ в соцсети «ВКонтакте». «Мы берем 2022, 2023 годы. На днях посчитали, у нас получилось за два года суммарно уже два млрд рублей мы выплатили по всем выдам помощи. Это расселение, материальные выплаты, возмещение ущерба и прочее», — рассказал Шумков. Губернатор отметил, что в одном из населенных пунктов 40% жилья не было зарегистрировано. Кроме того, более 96% — не было застраховано. Несмотря на это власти выдали деньги и жилищные сертификаты. Шумков считает, что в пожарах не все было связано с человеческим фактором, часть зависела от погоды. При этом губернатор попросил жителей региона регистрировать и страховать жилье, отключать от электричества старые объекты, которые не нужны, убирать сухую растительность и мусор и ничего не поджигать во время пожароопасного сезона. В 2023 году в масштабных пожарах, которые прошли весной в Курганской области пострадало более 5000 человек, умерло более 20, а также сгорели тысячи строений. Годом ранее в Кургане сгорел дачный поселок Малиновка и пострадали еще три садоводства. Общий ущерб в 2022 году составил 138 млн рублей. В 2024 году пожароопасный сезон будет длиться с 5 апреля по 31 мая.