31 января 2024

Курганские власти выплатили 2 млрд компенсаций из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Власти выплатили 2 млрд рублей курганцам, пострадавшим в пожарах 2022 и 2023 годов Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Правительство Курганской области за два года выплатило два млрд рублей пострадавшим в масштабных весенних пожарах в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков во время интервью ГТРК «Курган», которое было опубликовано в группе СМИ в соцсети «ВКонтакте».

«Мы берем 2022, 2023 годы. На днях посчитали, у нас получилось за два года суммарно уже два млрд рублей мы выплатили по всем выдам помощи. Это расселение, материальные выплаты, возмещение ущерба и прочее», — рассказал Шумков.

Губернатор отметил, что в одном из населенных пунктов 40% жилья не было зарегистрировано. Кроме того, более 96% — не было застраховано. Несмотря на это власти выдали деньги и жилищные сертификаты. Шумков считает, что в пожарах не все было связано с человеческим фактором, часть зависела от погоды. При этом губернатор попросил жителей региона регистрировать и страховать жилье, отключать от электричества старые объекты, которые не нужны, убирать сухую растительность и мусор и ничего не поджигать во время пожароопасного сезона.

В 2023 году в масштабных пожарах, которые прошли весной в Курганской области пострадало более 5000 человек, умерло более 20, а также сгорели тысячи строений. Годом ранее в Кургане сгорел дачный поселок Малиновка и пострадали еще три садоводства. Общий ущерб в 2022 году составил 138 млн рублей. В 2024 году пожароопасный сезон будет длиться с 5 апреля по 31 мая.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Курганской области за два года выплатило два млрд рублей пострадавшим в масштабных весенних пожарах в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков во время интервью ГТРК «Курган», которое было опубликовано в группе СМИ в соцсети «ВКонтакте». «Мы берем 2022, 2023 годы. На днях посчитали, у нас получилось за два года суммарно уже два млрд рублей мы выплатили по всем выдам помощи. Это расселение, материальные выплаты, возмещение ущерба и прочее», — рассказал Шумков. Губернатор отметил, что в одном из населенных пунктов 40% жилья не было зарегистрировано. Кроме того, более 96% — не было застраховано. Несмотря на это власти выдали деньги и жилищные сертификаты. Шумков считает, что в пожарах не все было связано с человеческим фактором, часть зависела от погоды. При этом губернатор попросил жителей региона регистрировать и страховать жилье, отключать от электричества старые объекты, которые не нужны, убирать сухую растительность и мусор и ничего не поджигать во время пожароопасного сезона. В 2023 году в масштабных пожарах, которые прошли весной в Курганской области пострадало более 5000 человек, умерло более 20, а также сгорели тысячи строений. Годом ранее в Кургане сгорел дачный поселок Малиновка и пострадали еще три садоводства. Общий ущерб в 2022 году составил 138 млн рублей. В 2024 году пожароопасный сезон будет длиться с 5 апреля по 31 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...