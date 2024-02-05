В ЦБ допустили продление льготной ипотеки на новостройки

06 февраля 2024 в 06:11 Размер текста - 17 +

Идея запустить программу была правильной, но дала обратный эффект Фото: Размик Закарян © URA.RU В Центробанке (ЦБ РФ) допустили точечное продление льготной ипотеки по отдельным социальным или региональным сегментам под 8%. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. «В ЦБ допустили точечное продление льготной ипотеки на новостройки… По отдельным социальным или региональным сегментам это возможно», — пишут «Известия» со ссылкой на слова Гузнова. Идея запустить программу в 2020 году была правильной, говорит он. Однако она дала обратный эффект, когда такую ипотеку стали предлагать системно. Из-за массового использования льготных программ выросли цены на жилье. А средний срок ипотечного кредита увеличился с 18 до 25 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в России в 2020 году на фоне пандемии, чтобы поддержать застройщиков. Сейчас ее можно оформить под 8%. Программа будет действовать до 1 июля 2024-го. Покупка жилья в России перестает быть выгодной. Спад спроса на ипотеку можно объяснить уменьшением суммы кредита, а также увеличением минимального первоначального взноса и более тщательной проверкой клиентов банком, рассказала в интервью «Национальной службе новостей» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

В Центробанке (ЦБ РФ) допустили точечное продление льготной ипотеки по отдельным социальным или региональным сегментам под 8%. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. «В ЦБ допустили точечное продление льготной ипотеки на новостройки… По отдельным социальным или региональным сегментам это возможно», — пишут «Известия» со ссылкой на слова Гузнова. Идея запустить программу в 2020 году была правильной, говорит он. Однако она дала обратный эффект, когда такую ипотеку стали предлагать системно. Из-за массового использования льготных программ выросли цены на жилье. А средний срок ипотечного кредита увеличился с 18 до 25 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в России в 2020 году на фоне пандемии, чтобы поддержать застройщиков. Сейчас ее можно оформить под 8%. Программа будет действовать до 1 июля 2024-го. Покупка жилья в России перестает быть выгодной. Спад спроса на ипотеку можно объяснить уменьшением суммы кредита, а также увеличением минимального первоначального взноса и более тщательной проверкой клиентов банком, рассказала в интервью «Национальной службе новостей» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.