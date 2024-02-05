05 февраля 2024

В ЦБ допустили продление льготной ипотеки на новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, многоэтажка, недвижимость, ипотека, жилье, новостройка
Идея запустить программу была правильной, но дала обратный эффект Фото:

В Центробанке (ЦБ РФ) допустили точечное продление льготной ипотеки по отдельным социальным или региональным сегментам под 8%. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

«В ЦБ допустили точечное продление льготной ипотеки на новостройки… По отдельным социальным или региональным сегментам это возможно», — пишут «Известия» со ссылкой на слова Гузнова.

Идея запустить программу в 2020 году была правильной, говорит он. Однако она дала обратный эффект, когда такую ипотеку стали предлагать системно. Из-за массового использования льготных программ выросли цены на жилье. А средний срок ипотечного кредита увеличился с 18 до 25 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в России в 2020 году на фоне пандемии, чтобы поддержать застройщиков. Сейчас ее можно оформить под 8%. Программа будет действовать до 1 июля 2024-го.

Покупка жилья в России перестает быть выгодной. Спад спроса на ипотеку можно объяснить уменьшением суммы кредита, а также увеличением минимального первоначального взноса и более тщательной проверкой клиентов банком, рассказала в интервью «Национальной службе новостей» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

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В Центробанке (ЦБ РФ) допустили точечное продление льготной ипотеки по отдельным социальным или региональным сегментам под 8%. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. «В ЦБ допустили точечное продление льготной ипотеки на новостройки… По отдельным социальным или региональным сегментам это возможно», — пишут «Известия» со ссылкой на слова Гузнова. Идея запустить программу в 2020 году была правильной, говорит он. Однако она дала обратный эффект, когда такую ипотеку стали предлагать системно. Из-за массового использования льготных программ выросли цены на жилье. А средний срок ипотечного кредита увеличился с 18 до 25 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в России в 2020 году на фоне пандемии, чтобы поддержать застройщиков. Сейчас ее можно оформить под 8%. Программа будет действовать до 1 июля 2024-го. Покупка жилья в России перестает быть выгодной. Спад спроса на ипотеку можно объяснить уменьшением суммы кредита, а также увеличением минимального первоначального взноса и более тщательной проверкой клиентов банком, рассказала в интервью «Национальной службе новостей» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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