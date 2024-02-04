Хуснуллин сообщил о планах продлить семейную ипотеку

В России будет продлена программа семейной ипотеки. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на Международной выставке «Россия» на ВДНХ.
«У нас есть задача определиться с ипотекой — как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека. Мы будем поддерживать ипотеку в регионах — на Дальнем Востоке, в новых регионах РФ», — заявил Марат Хуснуллин, его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что будет поддержана программа по выдаче кредита на покупку квартиры в Новороссии и Донбассе.
Официальный срок завершения льготной и семейной ипотеки — 1 июля 2024 года. Глава России Владимир Путин ранее объявил, что 2024 год посвящен семье. Поэтому правительство будет работать над повышением субсидий. Например, в стране вновь вырос размер маткапитала.
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