Главный соперник Трампа просит защиты у Секретной службы из-за угроз

WSJ: Никки Хейли попросила защиты у Секретной службы США

06 февраля 2024 в 06:48 Размер текста - 17 +

Хейли единственная не сошла с президентской гонки от партии республиканцев Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Секретную службу США поступило обращение от кандидата на пост американского президента Никки Хейли. Она попросила защиты из-за участившихся угроз в свой адрес. Об этом сообщают американские журналисты. «В понедельник, 5 февраля, Хейли подтвердила, что направила заявку на предоставление охраны в Секретную службу США. Угроз было много», — передает информацию издание The Wall Street Journal . Со стороны республиканской партии единственным конкурентом Трампа на предстоящих выборах президента США является Хейли. Она обещает привнести новую перспективу в республиканскую политику, хотя ей предстоит пройти сложный путь в борьбе за номинацию своей партии. Трамп 24 января заявил о своей победе на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир. Никки Хейли поздравила своего оппонента с победой и назвала ее заслуженной.

В Секретную службу США поступило обращение от кандидата на пост американского президента Никки Хейли. Она попросила защиты из-за участившихся угроз в свой адрес. Об этом сообщают американские журналисты. «В понедельник, 5 февраля, Хейли подтвердила, что направила заявку на предоставление охраны в Секретную службу США. Угроз было много», — передает информацию издание The Wall Street Journal. Со стороны республиканской партии единственным конкурентом Трампа на предстоящих выборах президента США является Хейли. Она обещает привнести новую перспективу в республиканскую политику, хотя ей предстоит пройти сложный путь в борьбе за номинацию своей партии. Трамп 24 января заявил о своей победе на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир. Никки Хейли поздравила своего оппонента с победой и назвала ее заслуженной.