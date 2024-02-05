Главный соперник Трампа просит защиты у Секретной службы из-за угроз

В Секретную службу США поступило обращение от кандидата на пост американского президента Никки Хейли. Она попросила защиты из-за участившихся угроз в свой адрес. Об этом сообщают американские журналисты.
«В понедельник, 5 февраля, Хейли подтвердила, что направила заявку на предоставление охраны в Секретную службу США. Угроз было много», — передает информацию издание
Со стороны республиканской партии единственным конкурентом Трампа на предстоящих выборах президента США является Хейли. Она обещает привнести новую перспективу в республиканскую политику, хотя ей предстоит пройти сложный путь в борьбе за номинацию своей партии. Трамп 24 января заявил о своей победе на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир. Никки Хейли поздравила своего оппонента с победой и назвала ее заслуженной.
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