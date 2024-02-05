05 февраля 2024

Посол Воробьева предрекла возобновление прямых рейсов из РФ на Бали

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, полет, небо, самолет, авиция
Людмила Воробьева отметила, что ведутся переговоры о возобновлении прямых рейсов с Москвы на Бали Фото:

Возобновить прямые рейсы между Москвой и Бали могут в ближайшее время. Об этом рассказала посол России в Индонезии Людмила Воробьева.

«Надеемся, что в ближайшем будущем будут возобновлены прямые рейсы между Москвой и Денпасаром (Бали). Сейчас идут переговоры», — подчеркнула Людмила Воробьева в разговоре с РИА Новости. Она подчеркнула, что на Бали приезжают на отдых большое количество россиян. В настоящий момент число туристов приближается к отметке до пандемии коронавирусной инфекции. Прямые рейсы были сняты как раз по причине распространения COVID-19.

В конце 2023 года сообщалось, что власти острова Бали депортировали со своей территории 59 россиян. Причиной этому служил тот факт, что иностранцы не соблюдали правила пребывания, а также превышали срок визы. Руководитель турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн включала Бали в список мест, которые стоит посетить для путешествия, передают «Дни.ру».

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Возобновить прямые рейсы между Москвой и Бали могут в ближайшее время. Об этом рассказала посол России в Индонезии Людмила Воробьева. «Надеемся, что в ближайшем будущем будут возобновлены прямые рейсы между Москвой и Денпасаром (Бали). Сейчас идут переговоры», — подчеркнула Людмила Воробьева в разговоре с РИА Новости. Она подчеркнула, что на Бали приезжают на отдых большое количество россиян. В настоящий момент число туристов приближается к отметке до пандемии коронавирусной инфекции. Прямые рейсы были сняты как раз по причине распространения COVID-19. В конце 2023 года сообщалось, что власти острова Бали депортировали со своей территории 59 россиян. Причиной этому служил тот факт, что иностранцы не соблюдали правила пребывания, а также превышали срок визы. Руководитель турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн включала Бали в список мест, которые стоит посетить для путешествия, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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