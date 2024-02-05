Губернатор Шумков обратился к курганцам в день рождения области

06 февраля 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

Губернатор отметил позитивные изменения в регионе и поблагодарил курганцев за их труд Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к курганцам в день рождения области, рассказав о достижениях и поблагодарив горожан за их труд. Об этом сообщается telegram-канале правительства региона «Курганская область. Официально». «К очередному дню рождения Курганской области мы с вами подходим с более чем достойными результатами и амбициозными планами. Благодаря вашему умению трудиться, не отступать перед сложными задачами там, где другие считают, что это невозможно, благодаря поддержке, которую мы получаем в рамках инициированных Президентом программ и нацпроектов, благодаря опыту наших ветеранов, которые передают его молодому поколению. И сегодня мы уверенно смотрим в будущее», — цитирует правительство слова Шумкова. Он также отметил, что можно долго перечислять позитивные изменения в регионе, при этом отметив основные из них за последнюю «пятилетку»: сотни отремонтированных и 10-ки построенных соцобъектов, более 2000 км обновленных дорог, почти 30 приведенных в порядок мостов, сотни новых производств — в АПК и промышленности, тысячи рабочих мест. Также глава региона отметил лидирующие позиции по ряду экономических показателей области не только в УрФО, но и в России в целом и поддержку молодых специалистов.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к курганцам в день рождения области, рассказав о достижениях и поблагодарив горожан за их труд. Об этом сообщается telegram-канале правительства региона «Курганская область. Официально». «К очередному дню рождения Курганской области мы с вами подходим с более чем достойными результатами и амбициозными планами. Благодаря вашему умению трудиться, не отступать перед сложными задачами там, где другие считают, что это невозможно, благодаря поддержке, которую мы получаем в рамках инициированных Президентом программ и нацпроектов, благодаря опыту наших ветеранов, которые передают его молодому поколению. И сегодня мы уверенно смотрим в будущее», — цитирует правительство слова Шумкова. Он также отметил, что можно долго перечислять позитивные изменения в регионе, при этом отметив основные из них за последнюю «пятилетку»: сотни отремонтированных и 10-ки построенных соцобъектов, более 2000 км обновленных дорог, почти 30 приведенных в порядок мостов, сотни новых производств — в АПК и промышленности, тысячи рабочих мест. Также глава региона отметил лидирующие позиции по ряду экономических показателей области не только в УрФО, но и в России в целом и поддержку молодых специалистов.