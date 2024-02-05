Предприятие «Ростеха» разработало комплекс для роботизации курганских БМП

06 февраля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

На курганских БМП планируют устанавливать комплекс роботизации «Прометей» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» ВНИИ «Сигнал» разработал комплекс «Прометей» для роботизации военной техники, в том числе для произведенных на «Курганмашзаводе» БМП. Разработка проходит испытания, сообщили URA.RU в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «ВНИИ „Сигнал“ завершил разработку комплекса для роботизации „Прометей“, сейчас он проходит полный цикл испытаний. Программно-аппаратный комплекс может быть установлен на любой существующий серийный образец военной техники. Например, на БМП-3», — сообщили в холдинге. Комплекс позволяет роботизировать функции механика-водителя и стрелка, сохраняет эргономику штатных мест членов экипажа. Также дает возможность управлять машиной как в экипажном, так и в дистанционном режиме. Такая машина-робот может вести бой и огневую поддержку десанта, в том числе с плава. Ранее URA.RU писало, что на курганских БМП планируют устанавливать защиту от авиационной разведки. Спецпокрытие «Накидка» для военной техники «Курганмашзавода» разработал предприятие концерна «Калашникова» — НИИ Стали. Также сообщалось, что на оборонном заводе испытывают средства маскировки на БМП-3.

ВНИИ «Сигнал» разработал комплекс «Прометей» для роботизации военной техники, в том числе для произведенных на «Курганмашзаводе» БМП. Разработка проходит испытания, сообщили URA.RU в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «ВНИИ „Сигнал“ завершил разработку комплекса для роботизации „Прометей“, сейчас он проходит полный цикл испытаний. Программно-аппаратный комплекс может быть установлен на любой существующий серийный образец военной техники. Например, на БМП-3», — сообщили в холдинге. Комплекс позволяет роботизировать функции механика-водителя и стрелка, сохраняет эргономику штатных мест членов экипажа. Также дает возможность управлять машиной как в экипажном, так и в дистанционном режиме. Такая машина-робот может вести бой и огневую поддержку десанта, в том числе с плава. Ранее URA.RU писало, что на курганских БМП планируют устанавливать защиту от авиационной разведки. Спецпокрытие «Накидка» для военной техники «Курганмашзавода» разработал предприятие концерна «Калашникова» — НИИ Стали. Также сообщалось, что на оборонном заводе испытывают средства маскировки на БМП-3.