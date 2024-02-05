05 февраля 2024

Предприятие «Ростеха» разработало комплекс для роботизации курганских БМП

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, бмп, кмз, бмп 3
На курганских БМП планируют устанавливать комплекс роботизации «Прометей» Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

ВНИИ «Сигнал» разработал комплекс «Прометей» для роботизации военной техники, в том числе для произведенных на «Курганмашзаводе» БМП. Разработка проходит испытания, сообщили URA.RU в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

«ВНИИ „Сигнал“ завершил разработку комплекса для роботизации „Прометей“, сейчас он проходит полный цикл испытаний. Программно-аппаратный комплекс может быть установлен на любой существующий серийный образец военной техники. Например, на БМП-3», — сообщили в холдинге.

Комплекс позволяет роботизировать функции механика-водителя и стрелка, сохраняет эргономику штатных мест членов экипажа. Также дает возможность управлять машиной как в экипажном, так и в дистанционном режиме. Такая машина-робот может вести бой и огневую поддержку десанта, в том числе с плава.

Ранее URA.RU писало, что на курганских БМП планируют устанавливать защиту от авиационной разведки. Спецпокрытие «Накидка» для военной техники «Курганмашзавода» разработал предприятие концерна «Калашникова» — НИИ Стали. Также сообщалось, что на оборонном заводе испытывают средства маскировки на БМП-3.

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ВНИИ «Сигнал» разработал комплекс «Прометей» для роботизации военной техники, в том числе для произведенных на «Курганмашзаводе» БМП. Разработка проходит испытания, сообщили URA.RU в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «ВНИИ „Сигнал“ завершил разработку комплекса для роботизации „Прометей“, сейчас он проходит полный цикл испытаний. Программно-аппаратный комплекс может быть установлен на любой существующий серийный образец военной техники. Например, на БМП-3», — сообщили в холдинге. Комплекс позволяет роботизировать функции механика-водителя и стрелка, сохраняет эргономику штатных мест членов экипажа. Также дает возможность управлять машиной как в экипажном, так и в дистанционном режиме. Такая машина-робот может вести бой и огневую поддержку десанта, в том числе с плава. Ранее URA.RU писало, что на курганских БМП планируют устанавливать защиту от авиационной разведки. Спецпокрытие «Накидка» для военной техники «Курганмашзавода» разработал предприятие концерна «Калашникова» — НИИ Стали. Также сообщалось, что на оборонном заводе испытывают средства маскировки на БМП-3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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