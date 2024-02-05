Курганского экс-мэра Сытова будут судить за взятки, растрату и мошенничество

06 февраля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

В суд поступило дело находящегося в СИЗО экс-главы курганского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Дело на экс-главу Целинного округа Сытова Уголовное дело бывшего главы Целинного округа (Курганская область) Александра Сытова поступило в районный суд. Мужчину обвиняют в трех эпизодах взяточничества, мошенничестве при получении субсидий и растрате вверенных средств. Данные появились на сайте районного суда. «Уголовные дела — первая инстанция. Сытов Александр Владимирович — ст. 160 ч.3 (растрата с использованием служебного положения); ст. 159 ч.1 (мошенничество); ст. 290 ч.4; ст. 290 ч.4; ст. 290 ч.4 УК РФ (получение взятки главой местного самоуправления)», — информирует картотека Целинного районного суда. Дело будет рассматривать судья Алексей Тельманов. Экс-главу обвиняют в получении взяток от подрядчика, ремонтировавшего соцобъекты на территории округа. Также следствие считает, что Сытов помог своему знакомому незаконно получить субсидию для самозанятых в размере 250 тысяч рублей. Позднее к обвинению прибавили пункт о растрате 100 тысяч, которые были собраны гражданами для нужд мобилизованных на СВО. С обвинениями бывший руководитель не согласен. В настоящее время Сытов находится в СИЗО. Ему продлили пребывание в изоляторе до 10 марта. Суд посчитал, что экс-глава может повлиять на свидетелей обвинения, и отказался отпустить его под домашний арест. Ранее URA.RU сообщало, что осенью 2023 года бывшего главу курганского округа задержали по подозрению в коррупции. Мужчину отправили в СИЗО. Позднее его обвинили в совершении еще нескольких преступлений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уголовное дело бывшего главы Целинного округа (Курганская область) Александра Сытова поступило в районный суд. Мужчину обвиняют в трех эпизодах взяточничества, мошенничестве при получении субсидий и растрате вверенных средств. Данные появились на сайте районного суда. «Уголовные дела — первая инстанция. Сытов Александр Владимирович — ст. 160 ч.3 (растрата с использованием служебного положения); ст. 159 ч.1 (мошенничество); ст. 290 ч.4; ст. 290 ч.4; ст. 290 ч.4 УК РФ (получение взятки главой местного самоуправления)», — информирует картотека Целинного районного суда. Дело будет рассматривать судья Алексей Тельманов. Экс-главу обвиняют в получении взяток от подрядчика, ремонтировавшего соцобъекты на территории округа. Также следствие считает, что Сытов помог своему знакомому незаконно получить субсидию для самозанятых в размере 250 тысяч рублей. Позднее к обвинению прибавили пункт о растрате 100 тысяч, которые были собраны гражданами для нужд мобилизованных на СВО. С обвинениями бывший руководитель не согласен. В настоящее время Сытов находится в СИЗО. Ему продлили пребывание в изоляторе до 10 марта. Суд посчитал, что экс-глава может повлиять на свидетелей обвинения, и отказался отпустить его под домашний арест. Ранее URA.RU сообщало, что осенью 2023 года бывшего главу курганского округа задержали по подозрению в коррупции. Мужчину отправили в СИЗО. Позднее его обвинили в совершении еще нескольких преступлений.