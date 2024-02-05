05 февраля 2024

В ЯНАО предприниматель наказан за завышение цен на продукты

Прокуратура ЯНАО наказала ИП за завышение цен на продукты первой необходимости
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен завышал цены на социально значимые продукты Фото:

В Губкинском (ЯНАО) местный предприниматель завышал цены на продукты первой необходимости. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. Бизнесмену было внесено представление об устранении нарушений

«Установлено, что в магазине „Пекарня в 9-м микрорайоне“ допущено завышение от 5 до 15% предельных цен на тушки цыплят-бройлеров, масло сливочное, молоко, кефир, чай черный, лук и картофель», — сообщается на портале надзорного ведомства. Против индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство.

Бизнесмену было внесено представление об устранении нарушений. В результате действий прокуратуры, цены на социально значимые продукты были приведены в соответствие с нормами законодательства.

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В Губкинском (ЯНАО) местный предприниматель завышал цены на продукты первой необходимости. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. Бизнесмену было внесено представление об устранении нарушений «Установлено, что в магазине „Пекарня в 9-м микрорайоне“ допущено завышение от 5 до 15% предельных цен на тушки цыплят-бройлеров, масло сливочное, молоко, кефир, чай черный, лук и картофель», — сообщается на портале надзорного ведомства. Против индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство. Бизнесмену было внесено представление об устранении нарушений. В результате действий прокуратуры, цены на социально значимые продукты были приведены в соответствие с нормами законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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