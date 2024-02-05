В ЯНАО предприниматель наказан за завышение цен на продукты

Прокуратура ЯНАО наказала ИП за завышение цен на продукты первой необходимости

06 февраля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Бизнесмен завышал цены на социально значимые продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) местный предприниматель завышал цены на продукты первой необходимости. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. Бизнесмену было внесено представление об устранении нарушений «Установлено, что в магазине „Пекарня в 9-м микрорайоне“ допущено завышение от 5 до 15% предельных цен на тушки цыплят-бройлеров, масло сливочное, молоко, кефир, чай черный, лук и картофель», — сообщается на портале надзорного ведомства. Против индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство. Бизнесмену было внесено представление об устранении нарушений. В результате действий прокуратуры, цены на социально значимые продукты были приведены в соответствие с нормами законодательства.

В Губкинском (ЯНАО) местный предприниматель завышал цены на продукты первой необходимости. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. Бизнесмену было внесено представление об устранении нарушений «Установлено, что в магазине „Пекарня в 9-м микрорайоне“ допущено завышение от 5 до 15% предельных цен на тушки цыплят-бройлеров, масло сливочное, молоко, кефир, чай черный, лук и картофель», — сообщается на портале надзорного ведомства. Против индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство. Бизнесмену было внесено представление об устранении нарушений. В результате действий прокуратуры, цены на социально значимые продукты были приведены в соответствие с нормами законодательства.