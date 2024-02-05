В ЯНАО предприниматель наказан за завышение цен на продукты

В Губкинском (ЯНАО) местный предприниматель завышал цены на продукты первой необходимости. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. Бизнесмену было внесено представление об устранении нарушений
«Установлено, что в магазине „Пекарня в 9-м микрорайоне“ допущено завышение от 5 до 15% предельных цен на тушки цыплят-бройлеров, масло сливочное, молоко, кефир, чай черный, лук и картофель», — сообщается на портале надзорного ведомства. Против индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство.
Бизнесмену было внесено представление об устранении нарушений. В результате действий прокуратуры, цены на социально значимые продукты были приведены в соответствие с нормами законодательства.
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