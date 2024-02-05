Челябинскую область накроет снежная буря

В отдельных районах Челябинской области 6 февраля начнется снежная буря с порывами ветра до 25 метров в секунду. Водителей просят отказаться от поездок по трассам до окончания шторма, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Днем 6 февраля и ночью на 7 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами очень сильный и усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Рекомендуем воздержаться от поездок по трассам региона и не заезжать в горнозаводскую зону», — сообщили URA.RU в управлении.
С началом бури на трассах ожидают снежные заносы и сильные гололедные явления. Непогода пришла в регион вместе с циклоном. Отказаться от поездок в южные районы региона попросили и в областном миндортрансе. В ГИБДД по региону челябинцев попросили быть внимательными на дорогах, предупредив о том, что снегопады продлятся до 9 февраля.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.