Челябинскую область накроет снежная буря

06 февраля 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

В отдельных районах региона ожидается ветер до 25 метров в секунду, сильный снег и заносы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отдельных районах Челябинской области 6 февраля начнется снежная буря с порывами ветра до 25 метров в секунду. Водителей просят отказаться от поездок по трассам до окончания шторма, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Днем 6 февраля и ночью на 7 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами очень сильный и усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Рекомендуем воздержаться от поездок по трассам региона и не заезжать в горнозаводскую зону», — сообщили URA.RU в управлении. С началом бури на трассах ожидают снежные заносы и сильные гололедные явления. Непогода пришла в регион вместе с циклоном. Отказаться от поездок в южные районы региона попросили и в областном миндортрансе. В ГИБДД по региону челябинцев попросили быть внимательными на дорогах, предупредив о том, что снегопады продлятся до 9 февраля.

В отдельных районах Челябинской области 6 февраля начнется снежная буря с порывами ветра до 25 метров в секунду. Водителей просят отказаться от поездок по трассам до окончания шторма, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Днем 6 февраля и ночью на 7 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами очень сильный и усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Рекомендуем воздержаться от поездок по трассам региона и не заезжать в горнозаводскую зону», — сообщили URA.RU в управлении. С началом бури на трассах ожидают снежные заносы и сильные гололедные явления. Непогода пришла в регион вместе с циклоном. Отказаться от поездок в южные районы региона попросили и в областном миндортрансе. В ГИБДД по региону челябинцев попросили быть внимательными на дорогах, предупредив о том, что снегопады продлятся до 9 февраля.