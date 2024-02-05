05 февраля 2024

Челябинскую область накроет снежная буря

© Служба новостей «URA.RU»
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В отдельных районах региона ожидается ветер до 25 метров в секунду, сильный снег и заносы Фото:

В отдельных районах Челябинской области 6 февраля начнется снежная буря с порывами ветра до 25 метров в секунду. Водителей просят отказаться от поездок по трассам до окончания шторма, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Днем 6 февраля и ночью на 7 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами очень сильный и усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Рекомендуем воздержаться от поездок по трассам региона и не заезжать в горнозаводскую зону», — сообщили URA.RU в управлении.

С началом бури на трассах ожидают снежные заносы и сильные гололедные явления. Непогода пришла в регион вместе с циклоном. Отказаться от поездок в южные районы региона попросили и в областном миндортрансе. В ГИБДД по региону челябинцев попросили быть внимательными на дорогах, предупредив о том, что снегопады продлятся до 9 февраля.

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В отдельных районах Челябинской области 6 февраля начнется снежная буря с порывами ветра до 25 метров в секунду. Водителей просят отказаться от поездок по трассам до окончания шторма, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Днем 6 февраля и ночью на 7 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами очень сильный и усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Рекомендуем воздержаться от поездок по трассам региона и не заезжать в горнозаводскую зону», — сообщили URA.RU в управлении. С началом бури на трассах ожидают снежные заносы и сильные гололедные явления. Непогода пришла в регион вместе с циклоном. Отказаться от поездок в южные районы региона попросили и в областном миндортрансе. В ГИБДД по региону челябинцев попросили быть внимательными на дорогах, предупредив о том, что снегопады продлятся до 9 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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