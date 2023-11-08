08 ноября 2023

Курганский боец «Ахмата» рассказал, как защищают БМП-3 от дронов-камикадзе

Боец «Ахмата» из Кургана: мешки с песком спасают бронемашины от дронов ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, бмп, кмз, бмп 3
Бойцы на фронте придумали способ, как защитить бронетехнику от дронов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец из чеченского спецназа «Ахмат» рассказал, как на фронте дополнительно защищают БМП-3 от украинских дронов-камикадзе и ПТУРов (противотанковых управляемых ракет — прим. ред.). По его словам, для этого бронемашины обвешивают мешками с песком. Об этом участник спецоперации сообщил корреспонденту URA.RU.

«БМП, в том числе и „тройки“, обкладываем мешками с песком, чтобы создать своеобразную защиту. Это дополнительно к обвесам, решетками и бронеэкранам бронемашины. Хорошо помогает от попаданий дронов-камикадзе, ПТУРов и от ручных противотанковых гранатометов (РПГ)», — рассказал боец.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец перешел в спецназ Кадырова после трех лет службы в ЧВК «Вагнер». Военнослужащий бронегруппы отряда «Ахмат» рассказывал, что уничтожает вражеские дроны на БМП-3, а также помогает в эвакуации раненых с поля боя.

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Курганский боец из чеченского спецназа «Ахмат» рассказал, как на фронте дополнительно защищают БМП-3 от украинских дронов-камикадзе и ПТУРов (противотанковых управляемых ракет — прим. ред.). По его словам, для этого бронемашины обвешивают мешками с песком. Об этом участник спецоперации сообщил корреспонденту URA.RU. «БМП, в том числе и „тройки“, обкладываем мешками с песком, чтобы создать своеобразную защиту. Это дополнительно к обвесам, решетками и бронеэкранам бронемашины. Хорошо помогает от попаданий дронов-камикадзе, ПТУРов и от ручных противотанковых гранатометов (РПГ)», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганский боец перешел в спецназ Кадырова после трех лет службы в ЧВК «Вагнер». Военнослужащий бронегруппы отряда «Ахмат» рассказывал, что уничтожает вражеские дроны на БМП-3, а также помогает в эвакуации раненых с поля боя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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