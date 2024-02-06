Оборонный завод в Копейске предлагает премии тем, кто приведет работать друга

В Копейске (Челябинская область) оборонный завод «Пластмасс» использует приемы сетевого маркетинга — тем, кто приведет на предприятие друга, выплатят премию. Об этом сообщается на странице предприятия в соцсетях.
«Коллеги, участвуйте в программе „Приведи друга“! Для участия необходимо привлечь кандидата на любую вакансию, заполнить анкету и предоставить ее в бюро по кадровому учету. За каждого привлеченного кандидата работник получает денежную выплату, а по особо востребованным профессиям денежную выплату в увеличенном размере!» — сообщается в группе завода.
Предприятие имеет целый ряд незаполненных позиций. Заводу требуются сборщики специзделий с зарплатой от 50 тысяч рублей, слесари-ремонтники с зарплатой от 60 тысяч рублей, электромонтеры, инженеры и представители других специальностей.
Для привлечения кадров из других городов завод предоставляет места в общежитии. Также для жителей Челябинска и отдаленных поселков Копейска работает служебный транспорт.
«Завод «Пластмасс» занимается производством взрывчатых веществ. Также предприятие выпускает боеприпасы.
Программы «Приведи друга» изначально лежат в основе сетевого маркетинга. Приводя клиента в такую компанию, ее сотрудник получает выплаты с покупок, совершенных новым клиентом.
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