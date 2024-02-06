Оборонный завод в Копейске предлагает премии тем, кто приведет работать друга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, зарплата, наличные. Челябинск, зарплата, банковская карта, деньги, наличные, купюры
Работники оборонного завода получат премии, если приведут работать друга Фото:

В Копейске (Челябинская область) оборонный завод «Пластмасс» использует приемы сетевого маркетинга — тем, кто приведет на предприятие друга, выплатят премию. Об этом сообщается на странице предприятия в соцсетях.

«Коллеги, участвуйте в программе „Приведи друга“! Для участия необходимо привлечь кандидата на любую вакансию, заполнить анкету и предоставить ее в бюро по кадровому учету. За каждого привлеченного кандидата работник получает денежную выплату, а по особо востребованным профессиям денежную выплату в увеличенном размере!» — сообщается в группе завода.

Предприятие имеет целый ряд незаполненных позиций. Заводу требуются сборщики специзделий с зарплатой от 50 тысяч рублей, слесари-ремонтники с зарплатой от 60 тысяч рублей, электромонтеры, инженеры и представители других специальностей.

Для привлечения кадров из других городов завод предоставляет места в общежитии. Также для жителей Челябинска и отдаленных поселков Копейска работает служебный транспорт.

«Завод «Пластмасс» занимается производством взрывчатых веществ. Также предприятие выпускает боеприпасы.

Программы «Приведи друга» изначально лежат в основе сетевого маркетинга. Приводя клиента в такую компанию, ее сотрудник получает выплаты с покупок, совершенных новым клиентом.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске (Челябинская область) оборонный завод «Пластмасс» использует приемы сетевого маркетинга — тем, кто приведет на предприятие друга, выплатят премию. Об этом сообщается на странице предприятия в соцсетях. «Коллеги, участвуйте в программе „Приведи друга“! Для участия необходимо привлечь кандидата на любую вакансию, заполнить анкету и предоставить ее в бюро по кадровому учету. За каждого привлеченного кандидата работник получает денежную выплату, а по особо востребованным профессиям денежную выплату в увеличенном размере!» — сообщается в группе завода. Предприятие имеет целый ряд незаполненных позиций. Заводу требуются сборщики специзделий с зарплатой от 50 тысяч рублей, слесари-ремонтники с зарплатой от 60 тысяч рублей, электромонтеры, инженеры и представители других специальностей. Для привлечения кадров из других городов завод предоставляет места в общежитии. Также для жителей Челябинска и отдаленных поселков Копейска работает служебный транспорт. «Завод «Пластмасс» занимается производством взрывчатых веществ. Также предприятие выпускает боеприпасы. Программы «Приведи друга» изначально лежат в основе сетевого маркетинга. Приводя клиента в такую компанию, ее сотрудник получает выплаты с покупок, совершенных новым клиентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...