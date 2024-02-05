Вблизи тюменского ЖК замечен упитанный заяц. Видео

Жители ЖК «Андерсен Парк» в Тюмени засняли зайца вблизи своих домов

06 февраля 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Животное обитает в лесу, но не боится машин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители ЖК «Андерсен Парк» в Тюменском районе, сокращающие дорогу через близлежащий лес, заметили в посадке зайца. Видео с диким животным они прислали в редакцию URA.RU. «У нас не слишком удобный выезд и заезд в ЖК в город и из города, поэтому многие ухитряются сокращать путь через лес. И вот недавно один из соседей, рассказывая о состоянии дороги, показал нам это видео. Умилительный заяц, его (или похожего) встречали и другие жители», — написала URA.RU жительница «Андерсен Парка». В ролике, который сумел заснять тюменец, на опушке леса виден пушистый заяц. Некоторое время он что-то высматривает, не смущаясь фар автомобиля, а затем скрывается среди деревьев. Ранее URA.RU писало и о других диких животных, которые выходят к людям. Так, прямо сейчас в окрестностях населенных пунктов можно встретить голодных косуль, а ранее в интернете появилось видео, где испуганный лось гонялся за автомобилями на «трассе смерти».

Жители ЖК «Андерсен Парк» в Тюменском районе, сокращающие дорогу через близлежащий лес, заметили в посадке зайца. Видео с диким животным они прислали в редакцию URA.RU. «У нас не слишком удобный выезд и заезд в ЖК в город и из города, поэтому многие ухитряются сокращать путь через лес. И вот недавно один из соседей, рассказывая о состоянии дороги, показал нам это видео. Умилительный заяц, его (или похожего) встречали и другие жители», — написала URA.RU жительница «Андерсен Парка». В ролике, который сумел заснять тюменец, на опушке леса виден пушистый заяц. Некоторое время он что-то высматривает, не смущаясь фар автомобиля, а затем скрывается среди деревьев. Ранее URA.RU писало и о других диких животных, которые выходят к людям. Так, прямо сейчас в окрестностях населенных пунктов можно встретить голодных косуль, а ранее в интернете появилось видео, где испуганный лось гонялся за автомобилями на «трассе смерти».