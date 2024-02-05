05 февраля 2024

Вблизи тюменского ЖК замечен упитанный заяц. Видео

Жители ЖК «Андерсен Парк» в Тюмени засняли зайца вблизи своих домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Заяц у главного корпуса ЮуРГУ. Челябинск, заяц, животное, дикое животное
Животное обитает в лесу, но не боится машин Фото:

Жители ЖК «Андерсен Парк» в Тюменском районе, сокращающие дорогу через близлежащий лес, заметили в посадке зайца. Видео с диким животным они прислали в редакцию URA.RU.

«У нас не слишком удобный выезд и заезд в ЖК в город и из города, поэтому многие ухитряются сокращать путь через лес. И вот недавно один из соседей, рассказывая о состоянии дороги, показал нам это видео. Умилительный заяц, его (или похожего) встречали и другие жители», — написала URA.RU жительница «Андерсен Парка».

В ролике, который сумел заснять тюменец, на опушке леса виден пушистый заяц. Некоторое время он что-то высматривает, не смущаясь фар автомобиля, а затем скрывается среди деревьев.

Ранее URA.RU писало и о других диких животных, которые выходят к людям. Так, прямо сейчас в окрестностях населенных пунктов можно встретить голодных косуль, а ранее в интернете появилось видео, где испуганный лось гонялся за автомобилями на «трассе смерти».

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Жители ЖК «Андерсен Парк» в Тюменском районе, сокращающие дорогу через близлежащий лес, заметили в посадке зайца. Видео с диким животным они прислали в редакцию URA.RU. «У нас не слишком удобный выезд и заезд в ЖК в город и из города, поэтому многие ухитряются сокращать путь через лес. И вот недавно один из соседей, рассказывая о состоянии дороги, показал нам это видео. Умилительный заяц, его (или похожего) встречали и другие жители», — написала URA.RU жительница «Андерсен Парка». В ролике, который сумел заснять тюменец, на опушке леса виден пушистый заяц. Некоторое время он что-то высматривает, не смущаясь фар автомобиля, а затем скрывается среди деревьев. Ранее URA.RU писало и о других диких животных, которые выходят к людям. Так, прямо сейчас в окрестностях населенных пунктов можно встретить голодных косуль, а ранее в интернете появилось видео, где испуганный лось гонялся за автомобилями на «трассе смерти».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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