Связанной с уголовными делами в челябинском минстрое фирме не дали обанкротить молочный завод

Суд отказался банкротить молочный завод в Южноуральске по иску «Стройтранссоюза»

06 февраля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Застройщик не смог обанкротить молочный завод в Южноуральске Фото: Александр Мамаев © URA.RU Связанная с уголовными делами в минстрое Челябинской области компания «Стройтранссоюз» из Копейска пыталась обанкротить молочный завод в Южноуральске. Как следует из картотеки арбитражных дел, попытка успехом не увенчалась. «Во введении процедуры наблюдения в отношении ООО „Подовинновское молоко“ отказать. Прекратить производство по делу о банкротстве общества», — отметил суд в постановлении. «Стройтрансоюз» требовал признать за ответчиком задолженность в сумме 457 тысяч рублей. Основной долг складывается из обязательств по двум договорам от августа 2021 и апреля 2022 годов, пени и неустойки. Как установил суд в другом процессе, молокозавод заказывал снести старый и возвести новый пристрой к производственному зданию в Южноуральске. Стоимость работ достигла 616,7 тысячи рублей, из которых неоплаченными, по утверждению юристов «Стройтранссоюза» осталось 143,3 тысячи рублей. Взаимоотношения продолжились. По новой договоренности застройщику предстояло провести проектные работы и составить документацию на устройство холодного склада. Цена договора составила 322 тысячи рублей. Экономисты «Стройтранссоюза» подсчитали, что южноуральский завод остался должен 161 тысячу рублей. Решение по первому спору вынесено в октябре 2023 года в пользу «Стройтранссоюза». Доводы завода «Подовинновское молоко» о расторгнутом договоре, отказе в принятии выполненных работ по причине пропуска сроков выполнения и недостаточном качестве суд не принял. Однако решение в силу не вступило: южноуральцы его обжаловали. Это стало причиной отказа в попытке обанкротить завод. «Стройтранссоюз» с июня 2023 года сам является банкротом. Бывший совладелец компании Михаил Азаматов получил четырехлетний срок за мошенничество. По версии следствия, Азаматов, будучи замруководителя застройщика, дал взятку экс-директору подведомственного минстрою «Челябоблинвестроя» Константину Абаимову. Выплата предназначалась за помощь при распределении госконтрактов на возведение спортивных объектов. Фигурантом уголовного дела также является замминистра строительства региона Татьяна Антонова. При подготовке информации URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответ к моменту публикации не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Связанная с уголовными делами в минстрое Челябинской области компания «Стройтранссоюз» из Копейска пыталась обанкротить молочный завод в Южноуральске. Как следует из картотеки арбитражных дел, попытка успехом не увенчалась. «Во введении процедуры наблюдения в отношении ООО „Подовинновское молоко“ отказать. Прекратить производство по делу о банкротстве общества», — отметил суд в постановлении. «Стройтрансоюз» требовал признать за ответчиком задолженность в сумме 457 тысяч рублей. Основной долг складывается из обязательств по двум договорам от августа 2021 и апреля 2022 годов, пени и неустойки. Как установил суд в другом процессе, молокозавод заказывал снести старый и возвести новый пристрой к производственному зданию в Южноуральске. Стоимость работ достигла 616,7 тысячи рублей, из которых неоплаченными, по утверждению юристов «Стройтранссоюза» осталось 143,3 тысячи рублей. Взаимоотношения продолжились. По новой договоренности застройщику предстояло провести проектные работы и составить документацию на устройство холодного склада. Цена договора составила 322 тысячи рублей. Экономисты «Стройтранссоюза» подсчитали, что южноуральский завод остался должен 161 тысячу рублей. Решение по первому спору вынесено в октябре 2023 года в пользу «Стройтранссоюза». Доводы завода «Подовинновское молоко» о расторгнутом договоре, отказе в принятии выполненных работ по причине пропуска сроков выполнения и недостаточном качестве суд не принял. Однако решение в силу не вступило: южноуральцы его обжаловали. Это стало причиной отказа в попытке обанкротить завод. «Стройтранссоюз» с июня 2023 года сам является банкротом. Бывший совладелец компании Михаил Азаматов получил четырехлетний срок за мошенничество. По версии следствия, Азаматов, будучи замруководителя застройщика, дал взятку экс-директору подведомственного минстрою «Челябоблинвестроя» Константину Абаимову. Выплата предназначалась за помощь при распределении госконтрактов на возведение спортивных объектов. Фигурантом уголовного дела также является замминистра строительства региона Татьяна Антонова. При подготовке информации URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответ к моменту публикации не поступил.