В Салехарде уроки физкультуры будут проводить на лыжной базе

В Салехарде (ЯНАО) уроки физкультуры будут проводиться на лыжной базе. Как 6 февраля в своих соцсетях сообщил мэр города Алексей Титовский, для этого организуют трансфер и пересмотрено расписание занятий.
«Поручил проработать возможность проведения физкультуры для школьников на лыжной базе, чтобы в марте—апреле учащиеся средних классов школы №4 приступили к занятиям. Организуем трансфер, пересмотрим расписание уроков», — написал глава города в своем telegram-канале.
Титовский также отметил, что для занятий созданы все необходимые условия и новый инвентарь. Если такие выездные уроки покажут эффективность и востребованность, то они появятся во всех школах города.
Глава Салехарда популяризирует лыжный спорт среди горожан. В новогодние каникулы он призывал жителей провести выходные активно, на лыжной базе.
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