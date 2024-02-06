В Салехарде уроки физкультуры будут проводить на лыжной базе

Уроки физкультуры для школьников Салехарда организуют на лыжной базе

06 февраля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

На базе созданы необходимые условия и есть новый инвентарь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) уроки физкультуры будут проводиться на лыжной базе. Как 6 февраля в своих соцсетях сообщил мэр города Алексей Титовский, для этого организуют трансфер и пересмотрено расписание занятий. «Поручил проработать возможность проведения физкультуры для школьников на лыжной базе, чтобы в марте—апреле учащиеся средних классов школы №4 приступили к занятиям. Организуем трансфер, пересмотрим расписание уроков», — написал глава города в своем telegram-канале. Титовский также отметил, что для занятий созданы все необходимые условия и новый инвентарь. Если такие выездные уроки покажут эффективность и востребованность, то они появятся во всех школах города. Глава Салехарда популяризирует лыжный спорт среди горожан. В новогодние каникулы он призывал жителей провести выходные активно, на лыжной базе.

В Салехарде (ЯНАО) уроки физкультуры будут проводиться на лыжной базе. Как 6 февраля в своих соцсетях сообщил мэр города Алексей Титовский, для этого организуют трансфер и пересмотрено расписание занятий. «Поручил проработать возможность проведения физкультуры для школьников на лыжной базе, чтобы в марте—апреле учащиеся средних классов школы №4 приступили к занятиям. Организуем трансфер, пересмотрим расписание уроков», — написал глава города в своем telegram-канале. Титовский также отметил, что для занятий созданы все необходимые условия и новый инвентарь. Если такие выездные уроки покажут эффективность и востребованность, то они появятся во всех школах города. Глава Салехарда популяризирует лыжный спорт среди горожан. В новогодние каникулы он призывал жителей провести выходные активно, на лыжной базе.