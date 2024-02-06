В Салехарде уроки физкультуры будут проводить на лыжной базе

Уроки физкультуры для школьников Салехарда организуют на лыжной базе
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Лыжная база Ивана Алыпова "Skiclub" в ЦПКиО им. Маяковского. Екатеринбург, лыжная база, здоровый образ жизни, лыжи, зож, массовый спорт
На базе созданы необходимые условия и есть новый инвентарь Фото:

В Салехарде (ЯНАО) уроки физкультуры будут проводиться на лыжной базе. Как 6 февраля в своих соцсетях сообщил мэр города Алексей Титовский, для этого организуют трансфер и пересмотрено расписание занятий.

«Поручил проработать возможность проведения физкультуры для школьников на лыжной базе, чтобы в марте—апреле учащиеся средних классов школы №4 приступили к занятиям. Организуем трансфер, пересмотрим расписание уроков», — написал глава города в своем telegram-канале.

Титовский также отметил, что для занятий созданы все необходимые условия и новый инвентарь. Если такие выездные уроки покажут эффективность и востребованность, то они появятся во всех школах города.

Глава Салехарда популяризирует лыжный спорт среди горожан. В новогодние каникулы он призывал жителей провести выходные активно, на лыжной базе.

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В Салехарде (ЯНАО) уроки физкультуры будут проводиться на лыжной базе. Как 6 февраля в своих соцсетях сообщил мэр города Алексей Титовский, для этого организуют трансфер и пересмотрено расписание занятий. «Поручил проработать возможность проведения физкультуры для школьников на лыжной базе, чтобы в марте—апреле учащиеся средних классов школы №4 приступили к занятиям. Организуем трансфер, пересмотрим расписание уроков», — написал глава города в своем telegram-канале. Титовский также отметил, что для занятий созданы все необходимые условия и новый инвентарь. Если такие выездные уроки покажут эффективность и востребованность, то они появятся во всех школах города. Глава Салехарда популяризирует лыжный спорт среди горожан. В новогодние каникулы он призывал жителей провести выходные активно, на лыжной базе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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