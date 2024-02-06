ЦИК пошел навстречу кандидату Надеждину в решающей просьбе по выборам

ЦИК проявил «добрую волю» для кандидата Надеждина в переносе заседания
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3 конгресс РАПК. Москва, надеждин борис
ЦИК перенес заседание по просьбе Бориса Надеждина Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Заседание по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся кандидатов на должность президента России будет перенесено с 7 на 8 февраля. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Ранее кандидат в президенты РФ Борис Надеждин попросил перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры.

«Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов <…> приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК России по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся выдвинутых кандидатов», — заявила Памфилова, ее слова передает telegram-канал «ЦИК России». Она отметила, что сроки, установленные законом, разрешают перенести дату.

Ранее Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры с 7 на 10 февраля. Он пообещал, что если ЦИК откажет ему в регистрации, то он обратится в Верховный суд.

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Заседание по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся кандидатов на должность президента России будет перенесено с 7 на 8 февраля. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Ранее кандидат в президенты РФ Борис Надеждин попросил перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры. «Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов <…> приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК России по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся выдвинутых кандидатов», — заявила Памфилова, ее слова передает telegram-канал «ЦИК России». Она отметила, что сроки, установленные законом, разрешают перенести дату. Ранее Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры с 7 на 10 февраля. Он пообещал, что если ЦИК откажет ему в регистрации, то он обратится в Верховный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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