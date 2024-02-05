Надеждин пригрозил ЦИК Верховным судом

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Надеждин Борис, партия "гражданская инициатива". Москва , надеждин борис, надеждин
Борис Надеждин заявил о готовности обжаловать решение ЦИК Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Если ЦИК откажет Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ, то политик обратится в Верховный суд. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Ранее в штабе Надеждина сообщили, что в 15% подписей был обнаружен брак.

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Какие подписи кандидатов в президенты ЦИК посчитает браком

«Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если Центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде», — написал Борис Надеждин.

Ранее член команды Надеждина Игорь Артемьев сообщил, что в подписях Надеждина нашли в три раза больше брака, чем допустимо. А замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что у Надеждина якобы были обнаружены подписи мертвых людей.

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Если ЦИК откажет Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ, то политик обратится в Верховный суд. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Ранее в штабе Надеждина сообщили, что в 15% подписей был обнаружен брак. «Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если Центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде», — написал Борис Надеждин. Ранее член команды Надеждина Игорь Артемьев сообщил, что в подписях Надеждина нашли в три раза больше брака, чем допустимо. А замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что у Надеждина якобы были обнаружены подписи мертвых людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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