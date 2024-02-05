Надеждин пригрозил ЦИК Верховным судом

Если ЦИК откажет Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ, то политик обратится в Верховный суд. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Ранее в штабе Надеждина сообщили, что в 15% подписей был обнаружен брак.
«Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если Центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде», — написал Борис Надеждин.
Ранее член команды Надеждина Игорь Артемьев сообщил, что в подписях Надеждина нашли в три раза больше брака, чем допустимо. А замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что у Надеждина якобы были обнаружены подписи мертвых людей.
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