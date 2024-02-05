Политика Выборы Надеждин пригрозил ЦИК Верховным судом 05 февраля 2024 в 14:25 Размер текста - 17 + Борис Надеждин заявил о готовности обжаловать решение ЦИК Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Если ЦИК откажет Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ, то политик обратится в Верховный суд. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Ранее в штабе Надеждина сообщили, что в 15% подписей был обнаружен брак. Новость по теме Какие подписи кандидатов в президенты ЦИК посчитает браком «Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если Центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде», — написал Борис Надеждин. Ранее член команды Надеждина Игорь Артемьев сообщил, что в подписях Надеждина нашли в три раза больше брака, чем допустимо. А замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что у Надеждина якобы были обнаружены подписи мертвых людей. Если ЦИК откажет Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ, то политик обратится в Верховный суд. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Ранее в штабе Надеждина сообщили, что в 15% подписей был обнаружен брак. «Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если Центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде», — написал Борис Надеждин. Ранее член команды Надеждина Игорь Артемьев сообщил, что в подписях Надеждина нашли в три раза больше брака, чем допустимо. А замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что у Надеждина якобы были обнаружены подписи мертвых людей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям