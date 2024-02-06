В Челябинскую область прибыла партия жизненно важных лекарств

06 февраля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Препараты были закуплены при участии областного бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинскую область поставлена партия дорогостоящего рецептурного препарата «Инфибет», который назначается для лечения рассеянного склероза. В пресс-службе регионального минздрава сообщили URA.RU, что партия жизненно важных лекарств закуплена за счет областного бюджета, в ближайшее время ожидается также федеральная поставка. «С ноября 2023 года министерство здравоохранения региона согласно представленным спискам главного внештатного специалиста по рассеянному склерозу Челябинской области проводит закупочные мероприятия препаратов за счет областного бюджета, чтобы обеспечить данную категорию пациентов. Федеральная поставка также будет осуществлена в ближайшее время», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами пациентов, страдающих в том числе рассеянным склерозом, осуществляется по программе «14 высокозатратных нозологий» в рамках исполнения постановления правительства РФ. Лекарственные препараты закупаются Минздравом России в субъекты РФ. Но в случае недопоставки препарата в регион (проблема с логистикой и т. д.) министерство здравоохранения региона обеспечивает пациентов за счет средств областного бюджета. По данным областного минздрава, препараты будут в ближайшее время поставлены в медучреждения региона, пациентов пригласят дополнительно. Ранее URA.RU сообщало о проблемах с поставками жизненно важного препарата «Инфибет» в Челябинскую область. Пациенты ожидали дорогое лекарство с ноября 2023 года. В начале февраля выдача лекарства возобновлена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинскую область поставлена партия дорогостоящего рецептурного препарата «Инфибет», который назначается для лечения рассеянного склероза. В пресс-службе регионального минздрава сообщили URA.RU, что партия жизненно важных лекарств закуплена за счет областного бюджета, в ближайшее время ожидается также федеральная поставка. «С ноября 2023 года министерство здравоохранения региона согласно представленным спискам главного внештатного специалиста по рассеянному склерозу Челябинской области проводит закупочные мероприятия препаратов за счет областного бюджета, чтобы обеспечить данную категорию пациентов. Федеральная поставка также будет осуществлена в ближайшее время», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами пациентов, страдающих в том числе рассеянным склерозом, осуществляется по программе «14 высокозатратных нозологий» в рамках исполнения постановления правительства РФ. Лекарственные препараты закупаются Минздравом России в субъекты РФ. Но в случае недопоставки препарата в регион (проблема с логистикой и т. д.) министерство здравоохранения региона обеспечивает пациентов за счет средств областного бюджета. По данным областного минздрава, препараты будут в ближайшее время поставлены в медучреждения региона, пациентов пригласят дополнительно. Ранее URA.RU сообщало о проблемах с поставками жизненно важного препарата «Инфибет» в Челябинскую область. Пациенты ожидали дорогое лекарство с ноября 2023 года. В начале февраля выдача лекарства возобновлена.