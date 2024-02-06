Мишустин провел разговор с новым премьером Казахстана

Глава правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с новым премьером Казахстана Олжасом Бектеновым. Российский чиновник поздравил его с назначением на пост главы правительства.
«В ходе беседы главы правительств подчеркнули важность поступательного развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», — сообщили в пресс-службе российского кабмина. Также стороны договорились активно работать по всем вопросам о взаимных интересах России и Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку 5 февраля. А сегодня, 6 февраля, назначил нового премьера и других министров. Олжас Бектенов, вступая в должность, заявил, что главная задача нового правительства — поддержка бизнеса в Казахстане.
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