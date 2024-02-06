Политика Мишустин провел разговор с новым премьером Казахстана 06 февраля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 + Михаил Мишустин поздравил нового премьера Казахстана с назначением Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с новым премьером Казахстана Олжасом Бектеновым. Российский чиновник поздравил его с назначением на пост главы правительства. «В ходе беседы главы правительств подчеркнули важность поступательного развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», — сообщили в пресс-службе российского кабмина. Также стороны договорились активно работать по всем вопросам о взаимных интересах России и Казахстана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку 5 февраля. А сегодня, 6 февраля, назначил нового премьера и других министров. Олжас Бектенов, вступая в должность, заявил, что главная задача нового правительства — поддержка бизнеса в Казахстане. Глава правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с новым премьером Казахстана Олжасом Бектеновым. Российский чиновник поздравил его с назначением на пост главы правительства. «В ходе беседы главы правительств подчеркнули важность поступательного развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», — сообщили в пресс-службе российского кабмина. Также стороны договорились активно работать по всем вопросам о взаимных интересах России и Казахстана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку 5 февраля. А сегодня, 6 февраля, назначил нового премьера и других министров. Олжас Бектенов, вступая в должность, заявил, что главная задача нового правительства — поддержка бизнеса в Казахстане. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям