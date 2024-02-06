Мишустин провел разговор с новым премьером Казахстана

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Совместное Заседание Совета глав правительств государств – участников СНГ, с участием Михаила Мишустина. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин поздравил нового премьера Казахстана с назначением Фото:

Глава правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с новым премьером Казахстана Олжасом Бектеновым. Российский чиновник поздравил его с назначением на пост главы правительства.

«В ходе беседы главы правительств подчеркнули важность поступательного развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», — сообщили в пресс-службе российского кабмина. Также стороны договорились активно работать по всем вопросам о взаимных интересах России и Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку 5 февраля. А сегодня, 6 февраля, назначил нового премьера и других министров. Олжас Бектенов, вступая в должность, заявил, что главная задача нового правительства — поддержка бизнеса в Казахстане.

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с новым премьером Казахстана Олжасом Бектеновым. Российский чиновник поздравил его с назначением на пост главы правительства. «В ходе беседы главы правительств подчеркнули важность поступательного развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», — сообщили в пресс-службе российского кабмина. Также стороны договорились активно работать по всем вопросам о взаимных интересах России и Казахстана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку 5 февраля. А сегодня, 6 февраля, назначил нового премьера и других министров. Олжас Бектенов, вступая в должность, заявил, что главная задача нового правительства — поддержка бизнеса в Казахстане.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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