Солистка группы «Руки вверх» устроит ретро-вечеринку в Сургуте

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Повседневная жизнь. Пермь, дискотека, ночной клуб
Вокалистка группы «Руки вверх» Лиза Роднянская устроит ретро-вечеринку в Сургуте Фото:

Вокалистка группы «Руки вверх» Лиза Роднянская устроит ретро-вечеринку в Сургуте. Солистка исполнит хиты 90-х в городском караоке-клубе.

«Лиза Роднянская — официальный женский голос группы «Руки вверх». Ее голос можно слышать в главных хитах коллектива: «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы», — говорится в афише на сайте караоке-клуба.

Вечеринку планируют провести после после празднования Дня защитника Отечества. В связи с февральским праздником в ХМАО вырос спрос на стриптиз. Уже в январе жители региона начали активно заказывать стриптиз-шоу в военном стиле.

Ранее URA.RU сообщало, что в сургутском кафе, где проводят башкиро-татарские тусовки, полуголый мужчина устроил пикантное шоу для посетителей. Стриптизера заказала на девичник. Позднее организатор вечеринки извинился перед общественниками за танец стриптизера.

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Вокалистка группы «Руки вверх» Лиза Роднянская устроит ретро-вечеринку в Сургуте. Солистка исполнит хиты 90-х в городском караоке-клубе. «Лиза Роднянская — официальный женский голос группы «Руки вверх». Ее голос можно слышать в главных хитах коллектива: «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы», — говорится в афише на сайте караоке-клуба. Вечеринку планируют провести после после празднования Дня защитника Отечества. В связи с февральским праздником в ХМАО вырос спрос на стриптиз. Уже в январе жители региона начали активно заказывать стриптиз-шоу в военном стиле. Ранее URA.RU сообщало, что в сургутском кафе, где проводят башкиро-татарские тусовки, полуголый мужчина устроил пикантное шоу для посетителей. Стриптизера заказала на девичник. Позднее организатор вечеринки извинился перед общественниками за танец стриптизера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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