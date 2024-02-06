Солистка группы «Руки вверх» устроит ретро-вечеринку в Сургуте

Вокалистка группы «Руки вверх» Лиза Роднянская устроит ретро-вечеринку в Сургуте. Солистка исполнит хиты 90-х в городском караоке-клубе.
«Лиза Роднянская — официальный женский голос группы «Руки вверх». Ее голос можно слышать в главных хитах коллектива: «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы», — говорится в афише на сайте караоке-клуба.
Вечеринку планируют провести после после празднования Дня защитника Отечества. В связи с февральским праздником в ХМАО вырос спрос на стриптиз. Уже в январе жители региона начали активно заказывать стриптиз-шоу в военном стиле.
Ранее URA.RU сообщало, что в сургутском кафе, где проводят башкиро-татарские тусовки, полуголый мужчина устроил пикантное шоу для посетителей. Стриптизера заказала на девичник. Позднее организатор вечеринки извинился перед общественниками за танец стриптизера.
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