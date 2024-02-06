В Челябинске ждут приезда президента Путина

Глава российского государства побывает в Челябинской области 15 или 16 февраля

06 февраля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Власти Челябинской области начали готовиться к визиту Владимира Путина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Визит президента РФ Владимира Путина ожидается в Челябинске на следующей неделе. Об этом сообщил URA.RU 6 февраля источник в структурах власти. «Предположительно, Путин прибудет в Челябинск 15 или 16 февраля. Он встретится с властями региона, а также посетит одно или два предприятия областного центра, работающие в рамках гособоронзаказа. Возможны также другие мероприятия, но об этом говорить пока рано», — рассказал инсайдер. По его словам, перед прибытием главы государства губернатор Алексей Текслер уйдет на самоизоляцию. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев.

Визит президента РФ Владимира Путина ожидается в Челябинске на следующей неделе. Об этом сообщил URA.RU 6 февраля источник в структурах власти. «Предположительно, Путин прибудет в Челябинск 15 или 16 февраля. Он встретится с властями региона, а также посетит одно или два предприятия областного центра, работающие в рамках гособоронзаказа. Возможны также другие мероприятия, но об этом говорить пока рано», — рассказал инсайдер. По его словам, перед прибытием главы государства губернатор Алексей Текслер уйдет на самоизоляцию. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев.