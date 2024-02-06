В Челябинске ждут приезда президента Путина

Глава российского государства побывает в Челябинской области 15 или 16 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, улыбка, портрет, путин владимир
Власти Челябинской области начали готовиться к визиту Владимира Путина Фото:

Визит президента РФ Владимира Путина ожидается в Челябинске на следующей неделе. Об этом сообщил URA.RU 6 февраля источник в структурах власти.

«Предположительно, Путин прибудет в Челябинск 15 или 16 февраля. Он встретится с властями региона, а также посетит одно или два предприятия областного центра, работающие в рамках гособоронзаказа. Возможны также другие мероприятия, но об этом говорить пока рано», — рассказал инсайдер.

По его словам, перед прибытием главы государства губернатор Алексей Текслер уйдет на самоизоляцию. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев.

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Визит президента РФ Владимира Путина ожидается в Челябинске на следующей неделе. Об этом сообщил URA.RU 6 февраля источник в структурах власти. «Предположительно, Путин прибудет в Челябинск 15 или 16 февраля. Он встретится с властями региона, а также посетит одно или два предприятия областного центра, работающие в рамках гособоронзаказа. Возможны также другие мероприятия, но об этом говорить пока рано», — рассказал инсайдер. По его словам, перед прибытием главы государства губернатор Алексей Текслер уйдет на самоизоляцию. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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