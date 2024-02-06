Мизулина заявила, что у нее есть компромат на Instasamka

06 февраля 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Мизулина и Instasamka изначально договаривались, что их встреча пройдет конфиденциально Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменка Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Instasamka, которая встречалась с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, не сдержала своего обещания. Она должна была сохранить встречу в тайне, но выложила фото сразу после того, как вышла из здания. Мизулина в шутку заявила, что может выложить запись их разговора. Об этом она рассказала URA.RU после встречи со студентами в Екатеринбурге. «У меня вообще не было задачи публичить эти встречи, это рабочий формат, традиционный. Некоторые кадры утекали в публичный доступ, но та же самая встреча с Instasamka — там была жесткая договоренность, что мы ничего не публикуем. Это к ней вопрос: зачем она слила через две минуты, после выхода из здания это фото? Это неэтично, неправильно, но в силу возраста. Мы можем тоже сделать тогда ответ и выложить всю запись разговора. Она этого хочет? Но я человек не мстительный», — улыбаясь, ответила Мизулина. Ранее Мизулина требовала запретить концерты исполнительницы в России и даже обращалась с такой просьбой к тюменскому губернатору Александру Моору. В мае 2023 года певица встретилась с главой Лиги безопасного интернета и поделилась этим фото с подписчиками своего telegram-канала. О том, когда прошла встреча, и что они обсуждали, неизвестно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменка Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Instasamka, которая встречалась с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, не сдержала своего обещания. Она должна была сохранить встречу в тайне, но выложила фото сразу после того, как вышла из здания. Мизулина в шутку заявила, что может выложить запись их разговора. Об этом она рассказала URA.RU после встречи со студентами в Екатеринбурге. «У меня вообще не было задачи публичить эти встречи, это рабочий формат, традиционный. Некоторые кадры утекали в публичный доступ, но та же самая встреча с Instasamka — там была жесткая договоренность, что мы ничего не публикуем. Это к ней вопрос: зачем она слила через две минуты, после выхода из здания это фото? Это неэтично, неправильно, но в силу возраста. Мы можем тоже сделать тогда ответ и выложить всю запись разговора. Она этого хочет? Но я человек не мстительный», — улыбаясь, ответила Мизулина. Ранее Мизулина требовала запретить концерты исполнительницы в России и даже обращалась с такой просьбой к тюменскому губернатору Александру Моору. В мае 2023 года певица встретилась с главой Лиги безопасного интернета и поделилась этим фото с подписчиками своего telegram-канала. О том, когда прошла встреча, и что они обсуждали, неизвестно.