Instasamka встретилась с Мизулиной. Фото

29 мая 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина требовала отменить концерты Зотеевой в России Фото: Георгий Бергал © URA.RU Уроженка Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Instasamka, встретилась с директором «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Об этом стало известно СМИ. Ранее Мизулина требовала запретить концерты исполнительницы в России. «Инстасамка встретилась с Екатериной Мизулиной, что они обсуждали — неизвестно», — пишет telegram-канал телеканала «Звезда». О том, когда прошла встреча, также не сообщается. Ранее URA.RU писало, что Мизулина намерена обратиться к губернатору Александру Моору с предложением запретить в Тюмени проведение концерта певицы. Позднее концертный тур Зотеевой был отменен. Фото: telegram-канал телеканала «Звезда»

Уроженка Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Instasamka, встретилась с директором «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Об этом стало известно СМИ. Ранее Мизулина требовала запретить концерты исполнительницы в России. «Инстасамка встретилась с Екатериной Мизулиной, что они обсуждали — неизвестно», — пишет telegram-канал телеканала «Звезда». О том, когда прошла встреча, также не сообщается. Ранее URA.RU писало, что Мизулина намерена обратиться к губернатору Александру Моору с предложением запретить в Тюмени проведение концерта певицы. Позднее концертный тур Зотеевой был отменен.