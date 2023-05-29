Уроженка Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Instasamka, встретилась с директором «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Об этом стало известно СМИ. Ранее Мизулина требовала запретить концерты исполнительницы в России.
«Инстасамка встретилась с Екатериной Мизулиной, что они обсуждали — неизвестно», — пишет telegram-канал телеканала «Звезда». О том, когда прошла встреча, также не сообщается.
Ранее URA.RU писало, что Мизулина намерена обратиться к губернатору Александру Моору с предложением запретить в Тюмени проведение концерта певицы. Позднее концертный тур Зотеевой был отменен.
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