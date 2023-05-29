Instasamka встретилась с Мизулиной. Фото

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XII Международный форум безопасного Интернета. Москва, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина требовала отменить концерты Зотеевой в России Фото:

Уроженка Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Instasamka, встретилась с директором «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Об этом стало известно СМИ. Ранее Мизулина требовала запретить концерты исполнительницы в России.

«Инстасамка встретилась с Екатериной Мизулиной, что они обсуждали — неизвестно», — пишет telegram-канал телеканала «Звезда». О том, когда прошла встреча, также не сообщается.

Ранее URA.RU писало, что Мизулина намерена обратиться к губернатору Александру Моору с предложением запретить в Тюмени проведение концерта певицы. Позднее концертный тур Зотеевой был отменен.

Фото:

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Уроженка Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Instasamka, встретилась с директором «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Об этом стало известно СМИ. Ранее Мизулина требовала запретить концерты исполнительницы в России. «Инстасамка встретилась с Екатериной Мизулиной, что они обсуждали — неизвестно», — пишет telegram-канал телеканала «Звезда». О том, когда прошла встреча, также не сообщается. Ранее URA.RU писало, что Мизулина намерена обратиться к губернатору Александру Моору с предложением запретить в Тюмени проведение концерта певицы. Позднее концертный тур Зотеевой был отменен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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