Мэр Нижнего Тагила записал обращение после шумихи в СМИ и звонка «сверху». Видео

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Пресс-конференция Владислава Пинаева. Екатеринбург, пинаев владислав
Высказывание Владислава Пинаева разошлось в СМИ и соцсетях Фото:

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подробно объяснился по поводу своего высказывания об избиении школьницы в декабре 2023-го. Перед этим, по данным URA.RU, чиновнику позвонил политический вице-губернатор Олег Чемезов — с просьбой «поменять стиль».

Как писало URA.RU, на встрече со школьниками 6 февраля Пинаев рассуждал о критике, которая, в частности, обрушилась на него после избиения ученицы школы №56. Тот инцидент он назвал «рядовым событием», раздутым с Украины до уровня национального вопроса. «В школе [раньше] дрались каждый день, приходили домой с фингалами, и ничего», — высказался глава. Его высказывание широко разошлось в СМИ и соцсетях.

«Чемезов рекомендовал Пинаеву объясниться, поменять стиль и заниматься не критикой, а воспитанием детей, обращать внимание на публикации в интернете для улучшения настройки процессов коммуникации в обществе. А также быть более внимательным впредь», — поделился источник агентства. Кстати, у Чемезова на 7 февраля запланирована предвыборная поездка в город.

В итоге Пинаев в своем telegram-канале сказал, что, возможно, его ответ был «слишком эмоциональным». «Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его как межнациональный. Там звучали в том числе угрозы мне и моим близким. Возвращаясь к инциденту. Он с первого дня был у меня на контроле, но я не давал правовую оценку, потому что это компетенция следственных органов. Расследование уголовного дела на контроле председателя Следственного комитета РФ», — напомнил Пинаев.

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Мэр Нижнего Тагила объяснился за слова об избиении школьницы

«Эта история еще раз привлекла внимание к системе образования в Нижнем Тагиле, к нашей школе. С уверенностью могу сказать, сегодня система образования в нашем городе — одна из лучших. Мы создаем все условия, чтобы дети могли расти, учиться и осваивать новое. Конечно, всегда можно что-то улучшить, а где надо — исправить. И мы это делаем», — добавил он.

ЧП в Нижнем Тагиле случилось перед Новым годом. Братья-азербайджанцы (при этом граждане РФ) возле школы №56 избили мальчика и девочку-сироту. Она попала в больницу с травмами. Во время драки присутствовала мама братьев, которая, по словам очевидцев, не давала другим разнять драку и даже сама якобы ударила девочку. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Агентство подробно рассказывало об истории в своем сюжете.

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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подробно объяснился по поводу своего высказывания об избиении школьницы в декабре 2023-го. Перед этим, по данным URA.RU, чиновнику позвонил политический вице-губернатор Олег Чемезов — с просьбой «поменять стиль». Как писало URA.RU, на встрече со школьниками 6 февраля Пинаев рассуждал о критике, которая, в частности, обрушилась на него после избиения ученицы школы №56. Тот инцидент он назвал «рядовым событием», раздутым с Украины до уровня национального вопроса. «В школе [раньше] дрались каждый день, приходили домой с фингалами, и ничего», — высказался глава. Его высказывание широко разошлось в СМИ и соцсетях. «Чемезов рекомендовал Пинаеву объясниться, поменять стиль и заниматься не критикой, а воспитанием детей, обращать внимание на публикации в интернете для улучшения настройки процессов коммуникации в обществе. А также быть более внимательным впредь», — поделился источник агентства. Кстати, у Чемезова на 7 февраля запланирована предвыборная поездка в город. В итоге Пинаев в своем telegram-канале сказал, что, возможно, его ответ был «слишком эмоциональным». «Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его как межнациональный. Там звучали в том числе угрозы мне и моим близким. Возвращаясь к инциденту. Он с первого дня был у меня на контроле, но я не давал правовую оценку, потому что это компетенция следственных органов. Расследование уголовного дела на контроле председателя Следственного комитета РФ», — напомнил Пинаев. «Эта история еще раз привлекла внимание к системе образования в Нижнем Тагиле, к нашей школе. С уверенностью могу сказать, сегодня система образования в нашем городе — одна из лучших. Мы создаем все условия, чтобы дети могли расти, учиться и осваивать новое. Конечно, всегда можно что-то улучшить, а где надо — исправить. И мы это делаем», — добавил он. ЧП в Нижнем Тагиле случилось перед Новым годом. Братья-азербайджанцы (при этом граждане РФ) возле школы №56 избили мальчика и девочку-сироту. Она попала в больницу с травмами. Во время драки присутствовала мама братьев, которая, по словам очевидцев, не давала другим разнять драку и даже сама якобы ударила девочку. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Агентство подробно рассказывало об истории в своем сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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