Мэр Нижнего Тагила записал обращение после шумихи в СМИ и звонка «сверху». Видео

06 февраля 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Высказывание Владислава Пинаева разошлось в СМИ и соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подробно объяснился по поводу своего высказывания об избиении школьницы в декабре 2023-го. Перед этим, по данным URA.RU, чиновнику позвонил политический вице-губернатор Олег Чемезов — с просьбой «поменять стиль». Как писало URA.RU, на встрече со школьниками 6 февраля Пинаев рассуждал о критике, которая, в частности, обрушилась на него после избиения ученицы школы №56. Тот инцидент он назвал «рядовым событием», раздутым с Украины до уровня национального вопроса. «В школе [раньше] дрались каждый день, приходили домой с фингалами, и ничего», — высказался глава. Его высказывание широко разошлось в СМИ и соцсетях. «Чемезов рекомендовал Пинаеву объясниться, поменять стиль и заниматься не критикой, а воспитанием детей, обращать внимание на публикации в интернете для улучшения настройки процессов коммуникации в обществе. А также быть более внимательным впредь», — поделился источник агентства. Кстати, у Чемезова на 7 февраля запланирована предвыборная поездка в город. В итоге Пинаев в своем telegram-канале сказал, что, возможно, его ответ был «слишком эмоциональным». «Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его как межнациональный. Там звучали в том числе угрозы мне и моим близким. Возвращаясь к инциденту. Он с первого дня был у меня на контроле, но я не давал правовую оценку, потому что это компетенция следственных органов. Расследование уголовного дела на контроле председателя Следственного комитета РФ», — напомнил Пинаев. Новость по теме Мэр Нижнего Тагила объяснился за слова об избиении школьницы «Эта история еще раз привлекла внимание к системе образования в Нижнем Тагиле, к нашей школе. С уверенностью могу сказать, сегодня система образования в нашем городе — одна из лучших. Мы создаем все условия, чтобы дети могли расти, учиться и осваивать новое. Конечно, всегда можно что-то улучшить, а где надо — исправить. И мы это делаем», — добавил он. ЧП в Нижнем Тагиле случилось перед Новым годом. Братья-азербайджанцы (при этом граждане РФ) возле школы №56 избили мальчика и девочку-сироту. Она попала в больницу с травмами. Во время драки присутствовала мама братьев, которая, по словам очевидцев, не давала другим разнять драку и даже сама якобы ударила девочку. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Агентство подробно рассказывало об истории в своем сюжете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подробно объяснился по поводу своего высказывания об избиении школьницы в декабре 2023-го. Перед этим, по данным URA.RU, чиновнику позвонил политический вице-губернатор Олег Чемезов — с просьбой «поменять стиль». Как писало URA.RU, на встрече со школьниками 6 февраля Пинаев рассуждал о критике, которая, в частности, обрушилась на него после избиения ученицы школы №56. Тот инцидент он назвал «рядовым событием», раздутым с Украины до уровня национального вопроса. «В школе [раньше] дрались каждый день, приходили домой с фингалами, и ничего», — высказался глава. Его высказывание широко разошлось в СМИ и соцсетях. «Чемезов рекомендовал Пинаеву объясниться, поменять стиль и заниматься не критикой, а воспитанием детей, обращать внимание на публикации в интернете для улучшения настройки процессов коммуникации в обществе. А также быть более внимательным впредь», — поделился источник агентства. Кстати, у Чемезова на 7 февраля запланирована предвыборная поездка в город. В итоге Пинаев в своем telegram-канале сказал, что, возможно, его ответ был «слишком эмоциональным». «Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его как межнациональный. Там звучали в том числе угрозы мне и моим близким. Возвращаясь к инциденту. Он с первого дня был у меня на контроле, но я не давал правовую оценку, потому что это компетенция следственных органов. Расследование уголовного дела на контроле председателя Следственного комитета РФ», — напомнил Пинаев. «Эта история еще раз привлекла внимание к системе образования в Нижнем Тагиле, к нашей школе. С уверенностью могу сказать, сегодня система образования в нашем городе — одна из лучших. Мы создаем все условия, чтобы дети могли расти, учиться и осваивать новое. Конечно, всегда можно что-то улучшить, а где надо — исправить. И мы это делаем», — добавил он. ЧП в Нижнем Тагиле случилось перед Новым годом. Братья-азербайджанцы (при этом граждане РФ) возле школы №56 избили мальчика и девочку-сироту. Она попала в больницу с травмами. Во время драки присутствовала мама братьев, которая, по словам очевидцев, не давала другим разнять драку и даже сама якобы ударила девочку. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Агентство подробно рассказывало об истории в своем сюжете.