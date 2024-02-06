Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетили 6 февраля Курганский машиностроительный завод. Данная информация размещена на сайте полпреда.
«Во время рабочей поездки в Курганскую область полномочный представитель Президента Владимир Якушев вместе с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым и губернатором региона Вадимом Шумковым посетили одно из ведущих оборонных предприятий России. „Курганский машиностроительный завод“ сегодня ответственно выполняет возросший государственный оборонный заказ», — указано в сообщении.
Патрушев приехал в Курган, чтобы провести совещание, посвященное подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. На мероприятие помимо Якушева приехали руководители федеральных ведомств и уральские губернаторы. Также Патрушев обсудил с Шумковым экономическую ситуацию в Курганской области.
Федеральные чиновники посетили завод 6 февраля
Фото: сайт полпреда президента РФ в УрФО, http://uralfo.gov.ru/press/events/6616/
Вместе с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым КМЗ посетил курганский губернатор Вадим Шумков
Фото: сайт полпреда президента РФ в УрФО, http://uralfo.gov.ru/press/events/6616/
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетили 6 февраля Курганский машиностроительный завод. Данная информация размещена на сайте полпреда. «Во время рабочей поездки в Курганскую область полномочный представитель Президента Владимир Якушев вместе с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым и губернатором региона Вадимом Шумковым посетили одно из ведущих оборонных предприятий России. „Курганский машиностроительный завод“ сегодня ответственно выполняет возросший государственный оборонный заказ», — указано в сообщении. Патрушев приехал в Курган, чтобы провести совещание, посвященное подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. На мероприятие помимо Якушева приехали руководители федеральных ведомств и уральские губернаторы. Также Патрушев обсудил с Шумковым экономическую ситуацию в Курганской области.