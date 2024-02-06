Секретарь Совбеза Патрушев проверил работу «Курганмашзавода». Фото

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Совещение с Патрушевым. Курган, патрушев николай
Секретарь Совбеза Николай Патрушев посетил КМЗ вместе с полпредом Владимиром Якушевым (архивное фото) Фото:
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Секретарь Совбеза Патрушев в Кургане проводит совещание

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетили 6 февраля Курганский машиностроительный завод. Данная информация размещена на сайте полпреда.

«Во время рабочей поездки в Курганскую область полномочный представитель Президента Владимир Якушев вместе с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым и губернатором региона Вадимом Шумковым посетили одно из ведущих оборонных предприятий России. „Курганский машиностроительный завод“ сегодня ответственно выполняет возросший государственный оборонный заказ», — указано в сообщении.

Патрушев приехал в Курган, чтобы провести совещание, посвященное подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. На мероприятие помимо Якушева приехали руководители федеральных ведомств и уральские губернаторы. Также Патрушев обсудил с Шумковым экономическую ситуацию в Курганской области.

Федеральные чиновники посетили завод 6 февраля
Федеральные чиновники посетили завод 6 февраля
Фото:
Вместе с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым КМЗ посетил курганский губернатор Вадим Шумков
Вместе с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым КМЗ посетил курганский губернатор Вадим Шумков
Фото:

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетили 6 февраля Курганский машиностроительный завод. Данная информация размещена на сайте полпреда. «Во время рабочей поездки в Курганскую область полномочный представитель Президента Владимир Якушев вместе с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым и губернатором региона Вадимом Шумковым посетили одно из ведущих оборонных предприятий России. „Курганский машиностроительный завод“ сегодня ответственно выполняет возросший государственный оборонный заказ», — указано в сообщении. Патрушев приехал в Курган, чтобы провести совещание, посвященное подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. На мероприятие помимо Якушева приехали руководители федеральных ведомств и уральские губернаторы. Также Патрушев обсудил с Шумковым экономическую ситуацию в Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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