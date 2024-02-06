Секретарь Совбеза Николай Патрушев посетил КМЗ вместе с полпредом Владимиром Якушевым (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Секретарь Совбеза Патрушев в Кургане проводит совещание

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетили 6 февраля Курганский машиностроительный завод. Данная информация размещена на сайте полпреда.

«Во время рабочей поездки в Курганскую область полномочный представитель Президента Владимир Якушев вместе с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым и губернатором региона Вадимом Шумковым посетили одно из ведущих оборонных предприятий России. „Курганский машиностроительный завод“ сегодня ответственно выполняет возросший государственный оборонный заказ», — указано в сообщении.

Патрушев приехал в Курган, чтобы провести совещание, посвященное подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. На мероприятие помимо Якушева приехали руководители федеральных ведомств и уральские губернаторы. Также Патрушев обсудил с Шумковым экономическую ситуацию в Курганской области.

Федеральные чиновники посетили завод 6 февраля Фото: сайт полпреда президента РФ в УрФО, http://uralfo.gov.ru/press/events/6616/