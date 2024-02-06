Секретарь Совбеза Патрушев встретился с губернатором Шумковым

06 февраля 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев и Вадим Шумков обсудили вопросы социально-экономической ситуации и поддержку участников СВО и их семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Секретарь Совбеза Патрушев в Кургане проводит совещание Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым при участии полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. На ней они обсудили вопросы экономической ситуации и преодоления зависимости региона от импортных услуг и технологий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности РФ. «Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, при участии полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Было уделено внимание социально-экономической ситуации в регионе с акцентом на выполнении задач по преодолению зависимости отечественной экономики от импорта технологий, товаров и услуг», — сообщает пресс-служба. Кроме этого, отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы социальной поддержки участников СВО, а также членов их семей. Николай Патрушев 6 февраля провел в Кургане совещание, которое было посвящено подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. На мероприятии присутствовали руководители федеральных ведомств (глава Роспотребнадзора, замглавы Ростехнадзора, МЧС, Министерства экологии и другие), а также уральские губернаторы.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым при участии полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. На ней они обсудили вопросы экономической ситуации и преодоления зависимости региона от импортных услуг и технологий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности РФ. «Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, при участии полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Было уделено внимание социально-экономической ситуации в регионе с акцентом на выполнении задач по преодолению зависимости отечественной экономики от импорта технологий, товаров и услуг», — сообщает пресс-служба. Кроме этого, отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы социальной поддержки участников СВО, а также членов их семей. Николай Патрушев 6 февраля провел в Кургане совещание, которое было посвящено подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. На мероприятии присутствовали руководители федеральных ведомств (глава Роспотребнадзора, замглавы Ростехнадзора, МЧС, Министерства экологии и другие), а также уральские губернаторы.