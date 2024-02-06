Секретарь Совбеза Патрушев встретился с губернатором Шумковым

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Николай Патрушев и Вадим Шумков обсудили вопросы социально-экономической ситуации и поддержку участников СВО и их семей
Николай Патрушев и Вадим Шумков обсудили вопросы социально-экономической ситуации и поддержку участников СВО и их семей Фото:
новость из сюжета
Секретарь Совбеза Патрушев в Кургане проводит совещание

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым при участии полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. На ней они обсудили вопросы экономической ситуации и преодоления зависимости региона от импортных услуг и технологий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности РФ.

«Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, при участии полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Было уделено внимание социально-экономической ситуации в регионе с акцентом на выполнении задач по преодолению зависимости отечественной экономики от импорта технологий, товаров и услуг», — сообщает пресс-служба. Кроме этого, отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы социальной поддержки участников СВО, а также членов их семей.

Николай Патрушев 6 февраля провел в Кургане совещание, которое было посвящено подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. На мероприятии присутствовали руководители федеральных ведомств (глава Роспотребнадзора, замглавы Ростехнадзора, МЧС, Министерства экологии и другие), а также уральские губернаторы.

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым при участии полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. На ней они обсудили вопросы экономической ситуации и преодоления зависимости региона от импортных услуг и технологий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности РФ. «Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, при участии полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Было уделено внимание социально-экономической ситуации в регионе с акцентом на выполнении задач по преодолению зависимости отечественной экономики от импорта технологий, товаров и услуг», — сообщает пресс-служба. Кроме этого, отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы социальной поддержки участников СВО, а также членов их семей. Николай Патрушев 6 февраля провел в Кургане совещание, которое было посвящено подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. На мероприятии присутствовали руководители федеральных ведомств (глава Роспотребнадзора, замглавы Ростехнадзора, МЧС, Министерства экологии и другие), а также уральские губернаторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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