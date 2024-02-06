Статусный депутат Госдумы пожалуется на свердловского мэра силовикам

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов попросит силовиков проверить высказывание мэра Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислава Пинаева об избиении школьницы. Об этом Нилов сообщил в своем telegram-канале — уже после того, как градоначальник объяснил всю ситуацию.
«Как минимум по озвученной позиции — очень странное заявление. И странное мировоззрение, по которому можно вполне предположить истинное отношение чиновника к людям. По данному факту направляю запросы в правоохранительные органы», — написал Нилов. Сам Пинаев, комментируя намерения Нилова, дал понять, что не переживает — ведь парламентарий лишь реализует свое законное право.
Инцидент в Нижнем Тагиле произошел в конце 2023 года. Братья-азербайджанцы (но граждане РФ) возле школы №56 избили мальчика и девочку-сироту. Она попала в больницу с травмами. Во время драки присутствовала мама братьев, которая, по словам очевидцев, не давала другим разнять драку и даже сама якобы ударила девочку. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Силовики предъявили женщине обвинения. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
Днем 6 февраля Пинаев во время встречи со школьниками назвал ситуацию рядовым событием, раздутым с Украины. Позже он пояснил URA.RU, что его слова преподнесли не в том контексте. «[Имел ввиду, что это] вопрос полиции и следствия, а не комментаторов, которые не знают, что на самом деле там произошло», — сказал Пинаев. А к вечеру он записал видео, в котором конкретизировал сою позицию: «Возможно, мой ответ был слишком эмоциональным. Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его, как межнациональный. Там звучали в том числе угрозы мне и моим близким. Возвращаясь к инциденту. Он с первого дня был у меня на контроле».
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