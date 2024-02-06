Кирби рассказал о трудных решениях Украины без помощи США

Кирби: ВСУ столкнулись с трудными решениями в отсутствие помощи от США

06 февраля 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Джон Кирби отказался давать прогноз, как будут развиваться ситуация без поддержки США Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отсутствие новой помощи от Вашингтона ставит военных Украины перед необходимостью «принимать трудные решения». С таким заявлением выступил представитель Белого дома Джон Кирби. «Некоторые украинские командиры на поле боя вынуждены принимать трудные решения о том, сколько боеприпасов они могут использовать в этот день, а сколько они должны придержать. Они принимают решения о маневрах, исходя из своей способности продолжать поддержку своих военных в полевых условиях дальше, им трудно», — высказывание Джона Кирби приводит РИА Новости. Ранее Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружения Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью военных РФ. Украинскому правительству без поддержки США придется согласиться на условия мирного урегулирования с Россией, где говорится о признании новых территориальных реалий, пишет New York Times. Белый дом предоставил Украине последний пакет помощи в 2023 году.

Отсутствие новой помощи от Вашингтона ставит военных Украины перед необходимостью «принимать трудные решения». С таким заявлением выступил представитель Белого дома Джон Кирби. «Некоторые украинские командиры на поле боя вынуждены принимать трудные решения о том, сколько боеприпасов они могут использовать в этот день, а сколько они должны придержать. Они принимают решения о маневрах, исходя из своей способности продолжать поддержку своих военных в полевых условиях дальше, им трудно», — высказывание Джона Кирби приводит РИА Новости. Ранее Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружения Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью военных РФ. Украинскому правительству без поддержки США придется согласиться на условия мирного урегулирования с Россией, где говорится о признании новых территориальных реалий, пишет New York Times. Белый дом предоставил Украине последний пакет помощи в 2023 году.