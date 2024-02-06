06 февраля 2024

Фермеры освистали министра финансов ФРГ в Любеке

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Министр финансов ФРГ считает, что нужно гармонизировать предписания ЕС в агропромышленности Фото:

Протестующие фермеры освистали министра финансов ФРГ Линднера во время его посещения Любека для телевизионного диалога с горожанами. Об этом сообщает телерадиоканал NDR.

«Когда Линднер подъезжал к студии, где он впоследствии ответил на вопросы избранных горожан, его освистала толпа фермеров. Вслед уходящему политику протестующие проскандировали известную в ФРГ кричалку „Мы сыты по горло“» — говорится в сообщении. Также фермеры принесли плакаты, на одном из которых, как утверждается, были слова Линдера о том, что «лучше вовсе не править, чем править неправильно».

Отмечается, что один из горожан заявил, что Германия неспособна конкурировать на рынке ЕС из-за текущих предписаний в агропромышленности. Линднер ответил, что не согласен с этим и считает необходимым лишь «гармонизировать» предписания ЕС, сказано в сообщении.

Линднер прибыл в Любек во вторник днем из-за многочисленного протеста фермеров на тракторах, уточняется в тексте. Также там сказано, что его машину сопровождала полиция.

Ранее министр финансов ФРГ Линднер признал обнищание страны. Он заявил, что что Германия становится беднее и испытывает трудности в обеспечении экономического роста.

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Протестующие фермеры освистали министра финансов ФРГ Линднера во время его посещения Любека для телевизионного диалога с горожанами. Об этом сообщает телерадиоканал NDR. «Когда Линднер подъезжал к студии, где он впоследствии ответил на вопросы избранных горожан, его освистала толпа фермеров. Вслед уходящему политику протестующие проскандировали известную в ФРГ кричалку „Мы сыты по горло“» — говорится в сообщении. Также фермеры принесли плакаты, на одном из которых, как утверждается, были слова Линдера о том, что «лучше вовсе не править, чем править неправильно». Отмечается, что один из горожан заявил, что Германия неспособна конкурировать на рынке ЕС из-за текущих предписаний в агропромышленности. Линднер ответил, что не согласен с этим и считает необходимым лишь «гармонизировать» предписания ЕС, сказано в сообщении. Линднер прибыл в Любек во вторник днем из-за многочисленного протеста фермеров на тракторах, уточняется в тексте. Также там сказано, что его машину сопровождала полиция. Ранее министр финансов ФРГ Линднер признал обнищание страны. Он заявил, что что Германия становится беднее и испытывает трудности в обеспечении экономического роста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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