Фермеры освистали министра финансов ФРГ в Любеке

06 февраля 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

Министр финансов ФРГ считает, что нужно гармонизировать предписания ЕС в агропромышленности Фото: Анна Майорова © URA.RU Протестующие фермеры освистали министра финансов ФРГ Линднера во время его посещения Любека для телевизионного диалога с горожанами. Об этом сообщает телерадиоканал NDR. «Когда Линднер подъезжал к студии, где он впоследствии ответил на вопросы избранных горожан, его освистала толпа фермеров. Вслед уходящему политику протестующие проскандировали известную в ФРГ кричалку „Мы сыты по горло“» — говорится в сообщении. Также фермеры принесли плакаты, на одном из которых, как утверждается, были слова Линдера о том, что «лучше вовсе не править, чем править неправильно». Отмечается, что один из горожан заявил, что Германия неспособна конкурировать на рынке ЕС из-за текущих предписаний в агропромышленности. Линднер ответил, что не согласен с этим и считает необходимым лишь «гармонизировать» предписания ЕС, сказано в сообщении. Линднер прибыл в Любек во вторник днем из-за многочисленного протеста фермеров на тракторах, уточняется в тексте. Также там сказано, что его машину сопровождала полиция. Ранее министр финансов ФРГ Линднер признал обнищание страны. Он заявил, что что Германия становится беднее и испытывает трудности в обеспечении экономического роста.

Протестующие фермеры освистали министра финансов ФРГ Линднера во время его посещения Любека для телевизионного диалога с горожанами. Об этом сообщает телерадиоканал NDR. «Когда Линднер подъезжал к студии, где он впоследствии ответил на вопросы избранных горожан, его освистала толпа фермеров. Вслед уходящему политику протестующие проскандировали известную в ФРГ кричалку „Мы сыты по горло“» — говорится в сообщении. Также фермеры принесли плакаты, на одном из которых, как утверждается, были слова Линдера о том, что «лучше вовсе не править, чем править неправильно». Отмечается, что один из горожан заявил, что Германия неспособна конкурировать на рынке ЕС из-за текущих предписаний в агропромышленности. Линднер ответил, что не согласен с этим и считает необходимым лишь «гармонизировать» предписания ЕС, сказано в сообщении. Линднер прибыл в Любек во вторник днем из-за многочисленного протеста фермеров на тракторах, уточняется в тексте. Также там сказано, что его машину сопровождала полиция. Ранее министр финансов ФРГ Линднер признал обнищание страны. Он заявил, что что Германия становится беднее и испытывает трудности в обеспечении экономического роста.