Свердловский город закрыли на карантин по опасной болезни

В Реже объявили карантин по бешенству
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Разное. Курган , зона карантина
Карантин ввели из-за дикой лисы Фото:

В Реже (Свердловская область) ввели карантин из-за бешенства, выявленного у дикой лисы. Об этом сообщили в горадминистрации.

«В районе мусорных контейнеров на Никольской дороге найден труп лисы, у которой по результатам анализа подтвердилось бешенство. В связи с этим специалисты ветеринарной станции начали подворный обход личных подобных хозяйств в зоне, находящейся рядом с очагом возникновения бешенства», — пишет пресс-служба администрации Режа в соцсети «ВКонтакте».

Бешенство — острое инфекционное заболевание, которое смертельно опасно для людей и животных. Его вирус проникает в нервную систему и, размножаясь, приводит к тяжелым нарушениям работы головного мозга, вызывает приступы болезненных судорог, боязнь света, звука, повышенное слюноотделение, параличи и, в конечном счете, смерть от остановки дыхания и сердцебиения.

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В Реже (Свердловская область) ввели карантин из-за бешенства, выявленного у дикой лисы. Об этом сообщили в горадминистрации. «В районе мусорных контейнеров на Никольской дороге найден труп лисы, у которой по результатам анализа подтвердилось бешенство. В связи с этим специалисты ветеринарной станции начали подворный обход личных подобных хозяйств в зоне, находящейся рядом с очагом возникновения бешенства», — пишет пресс-служба администрации Режа в соцсети «ВКонтакте». Бешенство — острое инфекционное заболевание, которое смертельно опасно для людей и животных. Его вирус проникает в нервную систему и, размножаясь, приводит к тяжелым нарушениям работы головного мозга, вызывает приступы болезненных судорог, боязнь света, звука, повышенное слюноотделение, параличи и, в конечном счете, смерть от остановки дыхания и сердцебиения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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