Свердловский город закрыли на карантин по опасной болезни

В Реже объявили карантин по бешенству

26 января 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Карантин ввели из-за дикой лисы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Реже (Свердловская область) ввели карантин из-за бешенства, выявленного у дикой лисы. Об этом сообщили в горадминистрации. «В районе мусорных контейнеров на Никольской дороге найден труп лисы, у которой по результатам анализа подтвердилось бешенство. В связи с этим специалисты ветеринарной станции начали подворный обход личных подобных хозяйств в зоне, находящейся рядом с очагом возникновения бешенства», — пишет пресс-служба администрации Режа в соцсети «ВКонтакте». Бешенство — острое инфекционное заболевание, которое смертельно опасно для людей и животных. Его вирус проникает в нервную систему и, размножаясь, приводит к тяжелым нарушениям работы головного мозга, вызывает приступы болезненных судорог, боязнь света, звука, повышенное слюноотделение, параличи и, в конечном счете, смерть от остановки дыхания и сердцебиения.

В Реже (Свердловская область) ввели карантин из-за бешенства, выявленного у дикой лисы. Об этом сообщили в горадминистрации. «В районе мусорных контейнеров на Никольской дороге найден труп лисы, у которой по результатам анализа подтвердилось бешенство. В связи с этим специалисты ветеринарной станции начали подворный обход личных подобных хозяйств в зоне, находящейся рядом с очагом возникновения бешенства», — пишет пресс-служба администрации Режа в соцсети «ВКонтакте». Бешенство — острое инфекционное заболевание, которое смертельно опасно для людей и животных. Его вирус проникает в нервную систему и, размножаясь, приводит к тяжелым нарушениям работы головного мозга, вызывает приступы болезненных судорог, боязнь света, звука, повышенное слюноотделение, параличи и, в конечном счете, смерть от остановки дыхания и сердцебиения.