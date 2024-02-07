Армия и оружие ВКС России уничтожили президентскую бригаду ВСУ 07 февраля 2024 в 07:13 Размер текста - 17 + ВКС России нанесли удар по бригадам ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские ВКС и артиллеристы ударили по президентской бригаде ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки ВС РФ «Восток» Александр Гордеев. «Российская авиация и артиллерия нанесли удары по 1-й президентской бригаде и двум бригадам ВСУ на южнодонецком направлении», — заявил Александр Гордеев. Его слова приводит РИА Новости. Не так давно сообщалось, что бойцы группировки «Юг» нанесли огневое поражение президентской бригаде ВСУ. Также под удар попали под механизированная и горно-штурмовая украинские бригады в районе Богдановки и Новгородское. Российские ВКС и артиллеристы ударили по президентской бригаде ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки ВС РФ «Восток» Александр Гордеев. «Российская авиация и артиллерия нанесли удары по 1-й президентской бригаде и двум бригадам ВСУ на южнодонецком направлении», — заявил Александр Гордеев. Его слова приводит РИА Новости. Не так давно сообщалось, что бойцы группировки «Юг» нанесли огневое поражение президентской бригаде ВСУ. Также под удар попали под механизированная и горно-штурмовая украинские бригады в районе Богдановки и Новгородское. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям