ВКС России уничтожили президентскую бригаду ВСУ

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ВКС России нанесли удар по бригадам ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские ВКС и артиллеристы ударили по президентской бригаде ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки ВС РФ «Восток» Александр Гордеев.

«Российская авиация и артиллерия нанесли удары по 1-й президентской бригаде и двум бригадам ВСУ на южнодонецком направлении», — заявил Александр Гордеев. Его слова приводит РИА Новости.

Не так давно сообщалось, что бойцы группировки «Юг» нанесли огневое поражение президентской бригаде ВСУ. Также под удар попали под механизированная и горно-штурмовая украинские бригады в районе Богдановки и Новгородское.

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Российские ВКС и артиллеристы ударили по президентской бригаде ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки ВС РФ «Восток» Александр Гордеев. «Российская авиация и артиллерия нанесли удары по 1-й президентской бригаде и двум бригадам ВСУ на южнодонецком направлении», — заявил Александр Гордеев. Его слова приводит РИА Новости. Не так давно сообщалось, что бойцы группировки «Юг» нанесли огневое поражение президентской бригаде ВСУ. Также под удар попали под механизированная и горно-штурмовая украинские бригады в районе Богдановки и Новгородское.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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