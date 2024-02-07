Карта спецоперации на Украине 7 февраля: в Харькове и Николаеве прогремели мощные взрывы

Российская авиация и артиллеристы из группировки «Восток» ударили по президентской бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Также были поражены и две другие украинские бригады. На Украине сообщается о взрывах, в частности — под Харьковым. Обстановка в зоне спецоперации на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU.
Воздушная тревога и взрывы на Украине
Украинские СМИ заявляют, что на территории страны звучат взрывы. В частности, сообщается об ударах по Харькову, Николаевской области. Отмечается, что ракета летит и в направлении Киева. Также сообщается о воздушной тревоге в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. При этом в Минобороны РФ информацию пока не прокомментировали.
Донецкое и южнодонецкое направления
Солдаты ВС РФ продолжают бой с украинским противником на южных окраинах Авдеевки. Также они штурмуют Георгиевку и Новомихайловку, передают российские военкоры. По их словам, российские солдаты с трех сторон заходят в Новомихайловку.
На южнодонецком направлении военнослужащие РФ продолжают поражать украинские позиции при помощи артиллерийских и авиационных ударов. Утром, таким образом, были поражены три бригады ВСУ. Одна из них являлась президентской.
Купянское направление
Расчет 152-мм гаубицы Д-20 уничтожил украинский миномет на купянском направлении. Бойцы РФ отметили, что до этого минометный расчет противника постоянно перемещался. Также продолжаются бои в районе Синьковки, Петропавловки и Табаевки. Военкоры также подтверждают продвижение российских бойцов у Тернова и Ямполовки.
Артемовское направление
Российский танковый расчет «Корнет» также успешно ударил по группе украинских бойцов к западу от Артемовска. В итоге это привело к срыву ротации сил противника.
Запорожское направление
ВС РФ атаковали в районе Работино. Также продолжаются бои к северу от Приютного.
Краснолиманское направление
На данном участке фронта ВСУ были поражены при помощи реактивных систем залпового огня «Град». Помимо личного состава Украины, была повреждена военная техника. Кроме того, в результате боевого столкновения ВС РФ из группировки «Центр» смогли взять в плен двух солдат ВСУ.
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