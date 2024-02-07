Карта спецоперации на Украине 7 февраля: в Харькове и Николаеве прогремели мощные взрывы

СМИ: в Харькове и Николаеве сообщают о мощных взрывах

07 февраля 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

На Украине сообщается о воздушной тревоге по всей стране Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская авиация и артиллеристы из группировки «Восток» ударили по президентской бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Также были поражены и две другие украинские бригады. На Украине сообщается о взрывах, в частности — под Харьковым. Обстановка в зоне спецоперации на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU. Воздушная тревога и взрывы на Украине Украинские СМИ заявляют, что на территории страны звучат взрывы. В частности, сообщается об ударах по Харькову, Николаевской области. Отмечается, что ракета летит и в направлении Киева. Также сообщается о воздушной тревоге в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. При этом в Минобороны РФ информацию пока не прокомментировали. Донецкое и южнодонецкое направления Солдаты ВС РФ продолжают бой с украинским противником на южных окраинах Авдеевки. Также они штурмуют Георгиевку и Новомихайловку, передают российские военкоры. По их словам, российские солдаты с трех сторон заходят в Новомихайловку. На южнодонецком направлении военнослужащие РФ продолжают поражать украинские позиции при помощи артиллерийских и авиационных ударов. Утром, таким образом, были поражены три бригады ВСУ. Одна из них являлась президентской. Купянское направление Расчет 152-мм гаубицы Д-20 уничтожил украинский миномет на купянском направлении. Бойцы РФ отметили, что до этого минометный расчет противника постоянно перемещался. Также продолжаются бои в районе Синьковки, Петропавловки и Табаевки. Военкоры также подтверждают продвижение российских бойцов у Тернова и Ямполовки. Карта СВО на Украине за 7 февраля Карта URA.RU Артемовское направление Российский танковый расчет «Корнет» также успешно ударил по группе украинских бойцов к западу от Артемовска. В итоге это привело к срыву ротации сил противника. Запорожское направление ВС РФ атаковали в районе Работино. Также продолжаются бои к северу от Приютного. Краснолиманское направление На данном участке фронта ВСУ были поражены при помощи реактивных систем залпового огня «Град». Помимо личного состава Украины, была повреждена военная техника. Кроме того, в результате боевого столкновения ВС РФ из группировки «Центр» смогли взять в плен двух солдат ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская авиация и артиллеристы из группировки «Восток» ударили по президентской бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Также были поражены и две другие украинские бригады. На Украине сообщается о взрывах, в частности — под Харьковым. Обстановка в зоне спецоперации на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU. Украинские СМИ заявляют, что на территории страны звучат взрывы. В частности, сообщается об ударах по Харькову, Николаевской области. Отмечается, что ракета летит и в направлении Киева. Также сообщается о воздушной тревоге в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. При этом в Минобороны РФ информацию пока не прокомментировали. Солдаты ВС РФ продолжают бой с украинским противником на южных окраинах Авдеевки. Также они штурмуют Георгиевку и Новомихайловку, передают российские военкоры. По их словам, российские солдаты с трех сторон заходят в Новомихайловку. На южнодонецком направлении военнослужащие РФ продолжают поражать украинские позиции при помощи артиллерийских и авиационных ударов. Утром, таким образом, были поражены три бригады ВСУ. Одна из них являлась президентской. Расчет 152-мм гаубицы Д-20 уничтожил украинский миномет на купянском направлении. Бойцы РФ отметили, что до этого минометный расчет противника постоянно перемещался. Также продолжаются бои в районе Синьковки, Петропавловки и Табаевки. Военкоры также подтверждают продвижение российских бойцов у Тернова и Ямполовки. Российский танковый расчет «Корнет» также успешно ударил по группе украинских бойцов к западу от Артемовска. В итоге это привело к срыву ротации сил противника. ВС РФ атаковали в районе Работино. Также продолжаются бои к северу от Приютного. На данном участке фронта ВСУ были поражены при помощи реактивных систем залпового огня «Град». Помимо личного состава Украины, была повреждена военная техника. Кроме того, в результате боевого столкновения ВС РФ из группировки «Центр» смогли взять в плен двух солдат ВСУ.