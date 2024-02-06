Военкор Коц: Россия начала операцию по возвращению Красного Лимана

Россия ведет наступательную операцию, которая должна привести к возвращению Красного Лимана (ВС РФ вывели войска из Красного Лимана 1 октября 2022 года из-за угрозы окружения со стороны ВСУ), освобождению Купянска и созданию санитарной зоны для защиты от обстрелов приграничных регионов. Об этом рассказал URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.
По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, благодаря успешных действиям российской армии, ВСУ лишились ряда стратегически важных опорных пунктов в районах сел Терны (Донецкая область), Торское и поселка Ямполь. Эти позиции позволяли украинской армии алыми силами сдерживать продвижение войск РФ.
«Населенный пункты Терны, Торское и Ямполь [где ВС РФ ведут сейчас наступление]— это южный участок самого северного направления СВО, условно его можно назвать Харьковско-Луганским. На севере него в настоящий момент мы наступаем на Купянск, чтобы занять позиции по реке Оскол. На южном направлении мы движемся как раз по этой линии Ямполь-Торское-Терны. По той информации, которая у меня есть, у нас задействованы серьезные силы. Взятие линии Терны-Ямполь-Торское позволит нам выйти на Красный Лиман, который мы потеряли осенью 2022 года. Оттуда, соответственно, открывается дорога и на Славянск и на Харьковскую область. То есть это важный рубеж, который надо как-то брать», — сказал Андрей Коц.
Это наступление можно считать частью плана по защите приграничных регионов от обстрелов ВСУ, отметил военкор. «Президент [России Владимир Путин] недавно сообщил, что действия Украины по обстрелу приграничных российских городов должны привести к появлению у нас приграничной санитарной зоны. То есть надо настолько отодвинуть украинскую артиллерию, чтобы она не смогла обстреливать города большой России. Добиться этого можно только созданием такой зоны в Харьковской области. Вот наше наступление на Купянск, в частности, я понимаю, как часть этой стратегии по созданию этой зоны безопасности», — подчеркнул собеседник агентства.
Быстро занять территории не выйдет, считает собеседник агентства. «Ямполь-Торское-Терны стоят на реке Жеребец. Противник занимает оборону по ее западному берегу. Мы соответственно по восточному. С наскоку этот рубеж преодолеть пока не получалось, потому что река — это естественное препятствие. Переправа постоянно под обстрелами, под дронами. Это сложно», — объяснил Коц.
Украинская сторона не могла успеть отстроить серьезную оборону, добавил военкор. «Новостей оттуда немного идет. Известно, что вопросами по подготовке линии обороны противник всерьез занялся только ближе к декабрю, когда внезапно все поняли, что контрнаступ ВСУ окончательно выдохся. Когда стало ясно, что надо срочно закапываться в оборону,\ Потому что сейчас Россия пойдет в контрнаступление и до Киева погонит. Вот сейчас они лихорадочно в той же Харьковской, в Сумской и Донецкой областях роют линию обороны. Это все осложняется тем, что земля промерзла, лопаты справляются не всегда, строительной техник у них немного», — заключил он.
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