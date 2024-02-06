Военкор Коц: Россия начала операцию по возвращению Красного Лимана

07 февраля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Украина не могла построить хорошую оборону, где сейчас идет наступление РФ, сказал Андрей Коц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия ведет наступательную операцию, которая должна привести к возвращению Красного Лимана (ВС РФ вывели войска из Красного Лимана 1 октября 2022 года из-за угрозы окружения со стороны ВСУ), освобождению Купянска и созданию санитарной зоны для защиты от обстрелов приграничных регионов. Об этом рассказал URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, благодаря успешных действиям российской армии, ВСУ лишились ряда стратегически важных опорных пунктов в районах сел Терны (Донецкая область), Торское и поселка Ямполь. Эти позиции позволяли украинской армии алыми силами сдерживать продвижение войск РФ. Статья по теме Три причины, почему Россия оставила Красный Лиман «Населенный пункты Терны, Торское и Ямполь [где ВС РФ ведут сейчас наступление]— это южный участок самого северного направления СВО, условно его можно назвать Харьковско-Луганским. На севере него в настоящий момент мы наступаем на Купянск, чтобы занять позиции по реке Оскол. На южном направлении мы движемся как раз по этой линии Ямполь-Торское-Терны. По той информации, которая у меня есть, у нас задействованы серьезные силы. Взятие линии Терны-Ямполь-Торское позволит нам выйти на Красный Лиман, который мы потеряли осенью 2022 года. Оттуда, соответственно, открывается дорога и на Славянск и на Харьковскую область. То есть это важный рубеж, который надо как-то брать», — сказал Андрей Коц. Это наступление можно считать частью плана по защите приграничных регионов от обстрелов ВСУ, отметил военкор. «Президент [России Владимир Путин] недавно сообщил, что действия Украины по обстрелу приграничных российских городов должны привести к появлению у нас приграничной санитарной зоны. То есть надо настолько отодвинуть украинскую артиллерию, чтобы она не смогла обстреливать города большой России. Добиться этого можно только созданием такой зоны в Харьковской области. Вот наше наступление на Купянск, в частности, я понимаю, как часть этой стратегии по созданию этой зоны безопасности», — подчеркнул собеседник агентства. Быстро занять территории не выйдет, считает собеседник агентства. «Ямполь-Торское-Терны стоят на реке Жеребец. Противник занимает оборону по ее западному берегу. Мы соответственно по восточному. С наскоку этот рубеж преодолеть пока не получалось, потому что река — это естественное препятствие. Переправа постоянно под обстрелами, под дронами. Это сложно», — объяснил Коц. Новость по теме Украина начала копировать российскую «линию обороны Суровикина» Украинская сторона не могла успеть отстроить серьезную оборону, добавил военкор. «Новостей оттуда немного идет. Известно, что вопросами по подготовке линии обороны противник всерьез занялся только ближе к декабрю, когда внезапно все поняли, что контрнаступ ВСУ окончательно выдохся. Когда стало ясно, что надо срочно закапываться в оборону,\ Потому что сейчас Россия пойдет в контрнаступление и до Киева погонит. Вот сейчас они лихорадочно в той же Харьковской, в Сумской и Донецкой областях роют линию обороны. Это все осложняется тем, что земля промерзла, лопаты справляются не всегда, строительной техник у них немного», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия ведет наступательную операцию, которая должна привести к возвращению Красного Лимана (ВС РФ вывели войска из Красного Лимана 1 октября 2022 года из-за угрозы окружения со стороны ВСУ), освобождению Купянска и созданию санитарной зоны для защиты от обстрелов приграничных регионов. Об этом рассказал URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, благодаря успешных действиям российской армии, ВСУ лишились ряда стратегически важных опорных пунктов в районах сел Терны (Донецкая область), Торское и поселка Ямполь. Эти позиции позволяли украинской армии алыми силами сдерживать продвижение войск РФ. «Населенный пункты Терны, Торское и Ямполь [где ВС РФ ведут сейчас наступление]— это южный участок самого северного направления СВО, условно его можно назвать Харьковско-Луганским. На севере него в настоящий момент мы наступаем на Купянск, чтобы занять позиции по реке Оскол. На южном направлении мы движемся как раз по этой линии Ямполь-Торское-Терны. По той информации, которая у меня есть, у нас задействованы серьезные силы. Взятие линии Терны-Ямполь-Торское позволит нам выйти на Красный Лиман, который мы потеряли осенью 2022 года. Оттуда, соответственно, открывается дорога и на Славянск и на Харьковскую область. То есть это важный рубеж, который надо как-то брать», — сказал Андрей Коц. Это наступление можно считать частью плана по защите приграничных регионов от обстрелов ВСУ, отметил военкор. «Президент [России Владимир Путин] недавно сообщил, что действия Украины по обстрелу приграничных российских городов должны привести к появлению у нас приграничной санитарной зоны. То есть надо настолько отодвинуть украинскую артиллерию, чтобы она не смогла обстреливать города большой России. Добиться этого можно только созданием такой зоны в Харьковской области. Вот наше наступление на Купянск, в частности, я понимаю, как часть этой стратегии по созданию этой зоны безопасности», — подчеркнул собеседник агентства. Быстро занять территории не выйдет, считает собеседник агентства. «Ямполь-Торское-Терны стоят на реке Жеребец. Противник занимает оборону по ее западному берегу. Мы соответственно по восточному. С наскоку этот рубеж преодолеть пока не получалось, потому что река — это естественное препятствие. Переправа постоянно под обстрелами, под дронами. Это сложно», — объяснил Коц. Украинская сторона не могла успеть отстроить серьезную оборону, добавил военкор. «Новостей оттуда немного идет. Известно, что вопросами по подготовке линии обороны противник всерьез занялся только ближе к декабрю, когда внезапно все поняли, что контрнаступ ВСУ окончательно выдохся. Когда стало ясно, что надо срочно закапываться в оборону,\ Потому что сейчас Россия пойдет в контрнаступление и до Киева погонит. Вот сейчас они лихорадочно в той же Харьковской, в Сумской и Донецкой областях роют линию обороны. Это все осложняется тем, что земля промерзла, лопаты справляются не всегда, строительной техник у них немного», — заключил он.