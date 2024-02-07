В Россельхознадзоре нашли замену эквадорским бананам для Челябинска и Кургана

07 февраля 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Эквадорские бананы заменят на индийские Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 7 февраля выступило с заявлением относительно поставок бананов в эти регионы. Ситуацию разъяснила пресс-служба ведомства. «Беспокоиться о том, что бананы исчезнут из продажи, не стоит. На смену бананам из Эквадора придут бананы из Индии. Россельхознадзор несколько лет решал вопрос с Министерством сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии вопросы, связанные с поставками фруктов в Россию. В ходе переговоров индийская сторона выразила заинтересованность в расширении ассортимента поставок бананов, манго, ананасов, папайи и гуавы на российский рынок», — сообщили в пресс-службе управления. В ведомстве добавили, что первая партия бананов из Индии в Россию поступила в январе 2024 года, следующая поставка запланирована в феврале. Объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться. Опасения по поводу возможного дефицита бананов в России появились после того, как в связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасной мухи-горбатки была приостановлена поставка в страну бананов из Эквадора. При этом путь фруктов из Эквадора на российские прилавки занимает около двух месяцев. То есть бананы, отправленные до 5 февраля, в Россию поступят. При этом в Управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям признали, что не владеют информацией об объеме поступающих в регионы бананов. Дело в том, что фрукты проходят таможенный контроль в российских портах прибытия, а поскольку продукция растаможена, она не проходит фитосанитарный контроль территориального управления Россельхознадзора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 7 февраля выступило с заявлением относительно поставок бананов в эти регионы. Ситуацию разъяснила пресс-служба ведомства. «Беспокоиться о том, что бананы исчезнут из продажи, не стоит. На смену бананам из Эквадора придут бананы из Индии. Россельхознадзор несколько лет решал вопрос с Министерством сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии вопросы, связанные с поставками фруктов в Россию. В ходе переговоров индийская сторона выразила заинтересованность в расширении ассортимента поставок бананов, манго, ананасов, папайи и гуавы на российский рынок», — сообщили в пресс-службе управления. В ведомстве добавили, что первая партия бананов из Индии в Россию поступила в январе 2024 года, следующая поставка запланирована в феврале. Объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться. Опасения по поводу возможного дефицита бананов в России появились после того, как в связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасной мухи-горбатки была приостановлена поставка в страну бананов из Эквадора. При этом путь фруктов из Эквадора на российские прилавки занимает около двух месяцев. То есть бананы, отправленные до 5 февраля, в Россию поступят. При этом в Управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям признали, что не владеют информацией об объеме поступающих в регионы бананов. Дело в том, что фрукты проходят таможенный контроль в российских портах прибытия, а поскольку продукция растаможена, она не проходит фитосанитарный контроль территориального управления Россельхознадзора.