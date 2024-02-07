В Россельхознадзоре нашли замену эквадорским бананам для Челябинска и Кургана

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Пятерочка. Супермаркет. Челябинск., бананы, фрукты
Эквадорские бананы заменят на индийские Фото:

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 7 февраля выступило с заявлением относительно поставок бананов в эти регионы. Ситуацию разъяснила пресс-служба ведомства.

«Беспокоиться о том, что бананы исчезнут из продажи, не стоит. На смену бананам из Эквадора придут бананы из Индии. Россельхознадзор несколько лет решал вопрос с Министерством сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии вопросы, связанные с поставками фруктов в Россию. В ходе переговоров индийская сторона выразила заинтересованность в расширении ассортимента поставок бананов, манго, ананасов, папайи и гуавы на российский рынок», — сообщили в пресс-службе управления.

В ведомстве добавили, что первая партия бананов из Индии в Россию поступила в январе 2024 года, следующая поставка запланирована в феврале. Объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться.

Опасения по поводу возможного дефицита бананов в России появились после того, как в связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасной мухи-горбатки была приостановлена поставка в страну бананов из Эквадора. При этом путь фруктов из Эквадора на российские прилавки занимает около двух месяцев. То есть бананы, отправленные до 5 февраля, в Россию поступят.

При этом в Управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям признали, что не владеют информацией об объеме поступающих в регионы бананов. Дело в том, что фрукты проходят таможенный контроль в российских портах прибытия, а поскольку продукция растаможена, она не проходит фитосанитарный контроль территориального управления Россельхознадзора.

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Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 7 февраля выступило с заявлением относительно поставок бананов в эти регионы. Ситуацию разъяснила пресс-служба ведомства. «Беспокоиться о том, что бананы исчезнут из продажи, не стоит. На смену бананам из Эквадора придут бананы из Индии. Россельхознадзор несколько лет решал вопрос с Министерством сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии вопросы, связанные с поставками фруктов в Россию. В ходе переговоров индийская сторона выразила заинтересованность в расширении ассортимента поставок бананов, манго, ананасов, папайи и гуавы на российский рынок», — сообщили в пресс-службе управления. В ведомстве добавили, что первая партия бананов из Индии в Россию поступила в январе 2024 года, следующая поставка запланирована в феврале. Объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться. Опасения по поводу возможного дефицита бананов в России появились после того, как в связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасной мухи-горбатки была приостановлена поставка в страну бананов из Эквадора. При этом путь фруктов из Эквадора на российские прилавки занимает около двух месяцев. То есть бананы, отправленные до 5 февраля, в Россию поступят. При этом в Управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям признали, что не владеют информацией об объеме поступающих в регионы бананов. Дело в том, что фрукты проходят таможенный контроль в российских портах прибытия, а поскольку продукция растаможена, она не проходит фитосанитарный контроль территориального управления Россельхознадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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