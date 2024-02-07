Жилинспекция отказалась разбирать спор жителей Златоуста и компании экс-депутата

07 февраля 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

В споре компании Валихана Тургумбаева и жителей госжилинспекция участвовать не станет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госжилинспекция отказалась разбирать спор жителей Златоуста (Челябинская область) и управляющей компании (УК) бывшего депутата заксобрания региона Валихана Тургумбаева. Как URA.RU сообщила заместитель начальника ведомства Юлия Турарова, инспекция не занимается случаями, когда правоотношения сторон завершились. «Полномочия органа госжилнадзора установлены в Жилищном кодексе РФ. В связи с тем, что ООО „Управляющая компания Валихана Тургумбаева“ не осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами в Златоусте, проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении данного юрлица не представляется возможным», — резюмировала Турарова. Руководитель отметила, что граждане и организации обязаны своевременно платить за жилое помещение и коммунальные услуги. При этом если выявлено ненадлежащее качество услуг, это необходимо указать в акте. В документе фиксируется плохое качество или большой перерыв в работе УК. На основании бумаги допустимо уменьшить размер платы за содержание и ремонт жилья. Турарова заявила, что начисление платежей и выставление платежных документов УК Тургумбаева сделала законно. Если жители недовольны, то им следует обратиться в суд. Конфликт начался после того, как управляющая компания выставила счета за невыполненную работу. Дома УК должна была обслуживать в течение года по решению мэрии Златоуста, обязавшей фирму экс-депутата взять 135 ветхих зданий. Их жители не выбрали себе управляющую компанию. Часто бизнес невозможно привлечь к работе из-за ветхости жилфонда и недостаточных платежей для его обслуживания. Несмотря на иски УК Тургумбаева, суд занял сторону властей. В офисе компании URA.RU ситуацию не комментируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госжилинспекция отказалась разбирать спор жителей Златоуста (Челябинская область) и управляющей компании (УК) бывшего депутата заксобрания региона Валихана Тургумбаева. Как URA.RU сообщила заместитель начальника ведомства Юлия Турарова, инспекция не занимается случаями, когда правоотношения сторон завершились. «Полномочия органа госжилнадзора установлены в Жилищном кодексе РФ. В связи с тем, что ООО „Управляющая компания Валихана Тургумбаева“ не осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами в Златоусте, проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении данного юрлица не представляется возможным», — резюмировала Турарова. Руководитель отметила, что граждане и организации обязаны своевременно платить за жилое помещение и коммунальные услуги. При этом если выявлено ненадлежащее качество услуг, это необходимо указать в акте. В документе фиксируется плохое качество или большой перерыв в работе УК. На основании бумаги допустимо уменьшить размер платы за содержание и ремонт жилья. Турарова заявила, что начисление платежей и выставление платежных документов УК Тургумбаева сделала законно. Если жители недовольны, то им следует обратиться в суд. Конфликт начался после того, как управляющая компания выставила счета за невыполненную работу. Дома УК должна была обслуживать в течение года по решению мэрии Златоуста, обязавшей фирму экс-депутата взять 135 ветхих зданий. Их жители не выбрали себе управляющую компанию. Часто бизнес невозможно привлечь к работе из-за ветхости жилфонда и недостаточных платежей для его обслуживания. Несмотря на иски УК Тургумбаева, суд занял сторону властей. В офисе компании URA.RU ситуацию не комментируют.