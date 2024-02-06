В Тюмени стоимость бананов перевалила за 300 рублей за килограмм

07 февраля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

В Тюмени бананы выросли в цене за последние две недели Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стоимость бананов в Тюмени перевалила за 300 рублей за килограмм. Данные о ценах представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов. «Бананы, 1 килограмм. Стоимость: 338 рублей», — за такую цену продаются бананы в одном из тюменских супермаркетов. При этом, в конце января максимальная стоимость бананов по городу составляла 185 рублей. Самые дешевые в Тюмени бананы продаются по 125 рублей за килограмм. В конце января эта сумма составляла 119 рублей. Ранее агентство рассказывало о том, что РФ ограничила ввоз бананов из Эквадора. Россельхознадзор сообщил, что в последних партиях в плодах были обнаружены вредители. Эксперты прогнозируют, что такое решение может повлиять на рост цен на фрукты.

Стоимость бананов в Тюмени перевалила за 300 рублей за килограмм. Данные о ценах представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов. «Бананы, 1 килограмм. Стоимость: 338 рублей», — за такую цену продаются бананы в одном из тюменских супермаркетов. При этом, в конце января максимальная стоимость бананов по городу составляла 185 рублей. Самые дешевые в Тюмени бананы продаются по 125 рублей за килограмм. В конце января эта сумма составляла 119 рублей. Ранее агентство рассказывало о том, что РФ ограничила ввоз бананов из Эквадора. Россельхознадзор сообщил, что в последних партиях в плодах были обнаружены вредители. Эксперты прогнозируют, что такое решение может повлиять на рост цен на фрукты.