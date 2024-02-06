06 февраля 2024

В Тюмени стоимость бананов перевалила за 300 рублей за килограмм

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продукты. Тюмень, бананы
В Тюмени бананы выросли в цене за последние две недели Фото:

Стоимость бананов в Тюмени перевалила за 300 рублей за килограмм. Данные о ценах представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов.

«Бананы, 1 килограмм. Стоимость: 338 рублей», — за такую цену продаются бананы в одном из тюменских супермаркетов. При этом, в конце января максимальная стоимость бананов по городу составляла 185 рублей.

Самые дешевые в Тюмени бананы продаются по 125 рублей за килограмм. В конце января эта сумма составляла 119 рублей.

Ранее агентство рассказывало о том, что РФ ограничила ввоз бананов из Эквадора. Россельхознадзор сообщил, что в последних партиях в плодах были обнаружены вредители. Эксперты прогнозируют, что такое решение может повлиять на рост цен на фрукты.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость бананов в Тюмени перевалила за 300 рублей за килограмм. Данные о ценах представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов. «Бананы, 1 килограмм. Стоимость: 338 рублей», — за такую цену продаются бананы в одном из тюменских супермаркетов. При этом, в конце января максимальная стоимость бананов по городу составляла 185 рублей. Самые дешевые в Тюмени бананы продаются по 125 рублей за килограмм. В конце января эта сумма составляла 119 рублей. Ранее агентство рассказывало о том, что РФ ограничила ввоз бананов из Эквадора. Россельхознадзор сообщил, что в последних партиях в плодах были обнаружены вредители. Эксперты прогнозируют, что такое решение может повлиять на рост цен на фрукты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...