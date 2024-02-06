Бывшего курганского мэра Светличного оправдали по делу о взятке

07 февраля 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Суд оправдал бывшего главу курганского района Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Экс-руководителя администрации Целинного района (Курганская область) Ивана Светличного суд оправдал по делу о получении взяток в особо крупном размере. При этом судья посчитала, что бывший чиновник превысил должностные полномочия при выдаче премий и вынесла ему наказание в виде штрафа. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к местной администрации. В суде данную информацию URA.RU подтвердили. «Светличного оправдали по эпизоду с получением взятки по ст. 290 ч.6 УК РФ и признали за ним право на реабилитацию. Также его оштрафовали за два эпизода превышения должностных полномочий путем частичного сложения наказаний на общую сумму 300 тысяч», — рассказали суть приговора в суде. Помимо этого, экс-глава Целинного района должен будет возместить ущерб в размере более 138 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Светличного обвиняли в превышении полномочий при выдаче премий подчиненным и себе. По версии следствия, он дважды в 2019 году нарушил закон, не согласовав распределение премиальных с депутатами районной думы. Также экс-главу обвиняли в получении взятки в виде автомобиля Toyota Camry. Прокуратура просила отправить Светличного на 10 лет в колонию и оштрафовать его на 18 млн рублей. Сам обвиняемый свою вину не признал. По его мнению, при выдаче премий никто не понес ущерба. Также он заявлял, что автомобиль был получен им от прежнего работодателя до избрания главой. За него он рассчитался и взяткой он считаться не может. Суд рассмотрел доводы сторон, и оправдал подсудимого по делу о взятках ввиду неустановления события преступления. За нарушения с выдачей премий Светличный был приговорен к суммарному штрафу в 300 тысяч. Также он возместит ущерб местной администрации. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего мэра курганского округа судят по делу о незаконных премиях и получении взятки. Светличный факт выдачи премий подчиненным не отрицал. При этом он утверждал, что сразу вернул деньги после сигналов о незаконной выдаче. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-руководителя администрации Целинного района (Курганская область) Ивана Светличного суд оправдал по делу о получении взяток в особо крупном размере. При этом судья посчитала, что бывший чиновник превысил должностные полномочия при выдаче премий и вынесла ему наказание в виде штрафа. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к местной администрации. В суде данную информацию URA.RU подтвердили. «Светличного оправдали по эпизоду с получением взятки по ст. 290 ч.6 УК РФ и признали за ним право на реабилитацию. Также его оштрафовали за два эпизода превышения должностных полномочий путем частичного сложения наказаний на общую сумму 300 тысяч», — рассказали суть приговора в суде. Помимо этого, экс-глава Целинного района должен будет возместить ущерб в размере более 138 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Светличного обвиняли в превышении полномочий при выдаче премий подчиненным и себе. По версии следствия, он дважды в 2019 году нарушил закон, не согласовав распределение премиальных с депутатами районной думы. Также экс-главу обвиняли в получении взятки в виде автомобиля Toyota Camry. Прокуратура просила отправить Светличного на 10 лет в колонию и оштрафовать его на 18 млн рублей. Сам обвиняемый свою вину не признал. По его мнению, при выдаче премий никто не понес ущерба. Также он заявлял, что автомобиль был получен им от прежнего работодателя до избрания главой. За него он рассчитался и взяткой он считаться не может. Суд рассмотрел доводы сторон, и оправдал подсудимого по делу о взятках ввиду неустановления события преступления. За нарушения с выдачей премий Светличный был приговорен к суммарному штрафу в 300 тысяч. Также он возместит ущерб местной администрации. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего мэра курганского округа судят по делу о незаконных премиях и получении взятки. Светличный факт выдачи премий подчиненным не отрицал. При этом он утверждал, что сразу вернул деньги после сигналов о незаконной выдаче.