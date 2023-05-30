Бывшего главу курганского района судят по коррупционному обвинению

31 мая 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Курганского экс-чиновника судят за возможное выписывание премий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экс-глава Целинного района (Курганская область) Иван Светличный повторно стал участником судебного процесса по коррупционному делу. Данные появились на сайте районного суда. «Уголовные дела — первая инстанция. Светличный Иван Иванович. Перечень статей: ст. 286 ч.2; ст. 286 ч.2; ст. 290 ч.6 УК РФ (превышение должностных полномочий главой местного самоуправления, получение взятки в особо крупом размере)», — информирует картотека. Дело начали рассматривать в конце мая. Ранее экс-главу целинной администрации обвиняли в присвоении средств в крупной размере и взяточничестве. Следствие полагало, что будучи главой Светличный дал незаконное распоряжение подчиненным по собственному премированию. Также якобы он распорядился премировать чиновников и главу района (то есть самого себя), хотя такие решения принимает районная дума. Суд длился более года. После 30 с лишним заседаний судья постановил вернуть дело в следственные органы. Было решено, что в деле присутствуют признаки более тяжелого преступления. Апелляционный суд оставил данное решение в силе. После чего следствие переквалифицировало действия обвиняемого с присвоения на превышение полномочий. Редакция не смогла дозвониться до Светличного по имеющемуся номеру телефона для получения комментария. Ранее URA.RU сообщало, что глава района мог выписать себе премии. Также ходили слухи, что бывший глава администрации получил взятку в виде подержанной иномарки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-глава Целинного района (Курганская область) Иван Светличный повторно стал участником судебного процесса по коррупционному делу. Данные появились на сайте районного суда. «Уголовные дела — первая инстанция. Светличный Иван Иванович. Перечень статей: ст. 286 ч.2; ст. 286 ч.2; ст. 290 ч.6 УК РФ (превышение должностных полномочий главой местного самоуправления, получение взятки в особо крупом размере)», — информирует картотека. Дело начали рассматривать в конце мая. Ранее экс-главу целинной администрации обвиняли в присвоении средств в крупной размере и взяточничестве. Следствие полагало, что будучи главой Светличный дал незаконное распоряжение подчиненным по собственному премированию. Также якобы он распорядился премировать чиновников и главу района (то есть самого себя), хотя такие решения принимает районная дума. Суд длился более года. После 30 с лишним заседаний судья постановил вернуть дело в следственные органы. Было решено, что в деле присутствуют признаки более тяжелого преступления. Апелляционный суд оставил данное решение в силе. После чего следствие переквалифицировало действия обвиняемого с присвоения на превышение полномочий. Редакция не смогла дозвониться до Светличного по имеющемуся номеру телефона для получения комментария. Ранее URA.RU сообщало, что глава района мог выписать себе премии. Также ходили слухи, что бывший глава администрации получил взятку в виде подержанной иномарки.