Голикова пообещала продлить семейную ипотеку в 2024 году

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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
Правительство РФ занимается продлением семейной ипотеки в стране, отметила Татьяна Голикова Фото:

Правительство РФ продлит действие семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Об этом рассказала заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова.

«Главой государства Владимиром Путиным на встрече с семьями в день открытия Года семьи было принято решение о продлении этих программ. Правительство сейчас готовит соответствующие документы по продлению этих инструментов», — сказала Татьяна Голикова во время пленарной сессии форума национальных достижений. По ее словам, это произойдет после 1 июля текущего года. Она добавила, что программа семейной ипотеки стала очень востребованной среди россиян.

Ранее российский президент обозначил, что в стране в текущем году будут приняты меры, направленные на поддержку семей, особенно многодетных. В правительстве находятся в разработке несколько соответствующих документов.

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Правительство РФ продлит действие семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Об этом рассказала заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова. «Главой государства Владимиром Путиным на встрече с семьями в день открытия Года семьи было принято решение о продлении этих программ. Правительство сейчас готовит соответствующие документы по продлению этих инструментов», — сказала Татьяна Голикова во время пленарной сессии форума национальных достижений. По ее словам, это произойдет после 1 июля текущего года. Она добавила, что программа семейной ипотеки стала очень востребованной среди россиян. Ранее российский президент обозначил, что в стране в текущем году будут приняты меры, направленные на поддержку семей, особенно многодетных. В правительстве находятся в разработке несколько соответствующих документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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