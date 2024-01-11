Российские семьи получат статус, который ждали 30 лет

Он должен изменить отношение к многодетным

12 января 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

В 2024 году Путин подпишет Указ о статусе многодетных Фото: Георгий Бергал © URA.RU Этот год по решению президента России Владимира Путина объявлен Годом семьи. В стране будут приняты меры, направленные на поддержку семей, в частности многодетных. Кабмин уже анонсировал разработку документа по демографической и семейной политике, а эксперты в разговоре с URA.RU выразили надежду, что Указ Путина о закреплении правового статуса для многодетных, ожидаемый в этом году, поможет решить многие наболевшие вопросы семей и изменит их статус. Сейчас в России действует единственный Указ по поддержке многодетных семей, которому больше тридцати лет. Об этом URA.RU рассказала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Речь идет об Указе №431 от 5 мая 1992 года «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Документ не закрепляет единый правовой статус многодетных, но вводит само это понятие, а также содержит описание причитающихся льгот. Ожидаемый Указ президента Путина, по мнению депутата, должен изменить эту ситуацию, расширить перечень способов, которыми государство может поддержать семьи с тремя и более детьми. Это, как считает Останина, поможет снять барьеры, которые стоят между российскими семьями на пути к многодетности. Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что статус многодетности должен быть всероссийским, а не локальным Фото: Владимир Андреев © URA.RU На, как минимум, высокую вероятность появления нового федерального документа указывают и неоднократные высказывания Путина об этом. В начале декабря 2023 года на встрече с членами Совета по правам человека президенту высказали предложение о необходимости федерализации понятия «многодетная семья». «У Москвы есть определенные возможности финансовые, а в других регионах страны таких возможностей может не быть <…> Безусловно, статус должен быть, причем он должен быть всероссийским, не локальным, обязательно над этим подумаем», — ответил глава государства. Менее чем через месяц (уже после того, как был объявлен Год семьи) Путин поручил правительству и главам регионов установить единый федеральный статус многодетной семьи. Президент указал ключевую задачу: возродить традиции большой семьи. «Люди просят об этом. Это справедливая просьба и справедливое требование, с соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно», — сказал тогда глава государства. Мишустин заявил, что кабмин разработает документ по демографической и семейной политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство публично отреагировало на это после новогодних каникул. Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 9 января пообещал, что в Год семьи кабмин разработает документ по демографической и семейной политике на перспективу до 2030 года. Он придет на смену двум другим: о государственной семейной политике до 2025 года и демографической политике до 2025 года. «Правительство поджидает к 1 февраля предложения от регионов. Тогда уже будет сформирован единый комплексный план», — считает Останина, добавляя, что это приведет к уточнению того, что возьмет на себя федеральная власть. При этом депутат Госдумы добавляет, что точное содержание документа предсказать трудно. «Но две базовые меры, которые нужны сегодня семьям, и многодетным, и с одним-двумя детьми, и молодым семьям, где еще нет детей — гарантированный источник дохода и жилье. Что это будет: льготный кредит или социальное жилье? Сказать сложно, с нетерпением ждем указа главы государства», — сказала парламентарий. Она же добавила, что есть успешные зарубежные примеры, на которые, в том числе, стоит опираться властям при решении вопросов семьи. Парламентарий привела пример Франции, в которой более 15 пособий различного вида «от постановки на учет на ранних сроках беременности до выделения семье финансовой помощи за воспитание ребенка, не посещающего детский сад или ясли». Еще один пример, который привела Останина — Китай, где за каждого последующего ребенка власти предлагают квартиру, поскольку политика страны «одна семья — один ребенок» привела к сокращению населения. Чесноков назвал программу «семейный автомобиль» позитивным примером поддержки многодетных Фото: Сергей Русанов © URA.RU Но руководитель оргкомитета проекта «Демографическая платформа.РФ», член Координационного совета Общественной палаты РФ по нацпроектам и народосбережению Сергей Чесноков напомнил, что в России уже действует ряд мер по поддержке многодетных семей: «Одна из самых успешных — материнский капитал. Но чтобы он работал на многодетность, нужно, чтобы у семей с тремя и более детьми маткапитал был в связи с рождением третьего и последующих детей, чтобы он был существенно больше, чем за первого и второго ребенка. Еще одна хорошая мера — „семейный автомобиль“, где на семью, у которой больше трех детей, нужен автомобиль не пятиместный, а больше, потому что посадить трех детей на кресло уже не удобно». Статья по теме Правительство России возвращает моду на многодетность Указ президента и документ правительства должны помочь россиянам решиться на то, чтобы завести троих и более детей, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Это вопросы экономики и все, что с ними связано — жилье, образование, подготовка детей к школе, одежда. Вторая часть — то, что связано с культурой, традициями, с восприятием семьи. Дедушки, бабушки, родители, дети, — по разным причинам испытывают серьезное давление, связанное с социальными обстоятельствами. Поэтому культура традиций с одной стороны, с другой — экономика. Вот все, что влияет [на принятие решения стать многодетными, прим. URA.RU]. Но, как известно, прямой экономикой многодетность не образуется», — подчеркнул эксперт. Чесноков в разговоре с агентством дополнил Потуремского, отметив, что важно развивать именно культуру и семейные ценности, а не только стимулировать семьи финансово. «Сейчас правительство осознало, что должен быть приоритет не на стимулирующие меры, а на мотивирующие, развивающие культуру, поскольку барьеры в основном существуют в культуре. Нужно ткать культуру беременных, многодетных, молодых семей, культуру заботы старшего поколения о младших, культуру вступления в брак», — считает эксперт. Эксперты в разговоре с URA.RU указали на успешный опыт Израиля в культуре многодетности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несколько собеседников URA.RU указывали на опыт Израиля, где с 90-х до, примерно, 2016 года, резко выросла рождаемость. Там, в среднем, каждая семья имела двух и более детей, что обеспечило стране естественный прирост населения. Исследование Института демографических исследований указывает на то, что именно культурные (а не экономические) изменения в стране позволили добиться такого результата. Этой идее, развивая ее, вторит и председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. «Возвращение к многодетности — это не вопрос мер, мероприятий и создания „дорожных карт“. Это вопрос коренного пересмотра социально-экономической и идеологической политики страны. Это вопросы другой урбанизации — переход к малоэтажной от многоэтажной застройки. Это и вопрос новой форсированной реиндустриализации страны», — пояснил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Этот год по решению президента России Владимира Путина объявлен Годом семьи. В стране будут приняты меры, направленные на поддержку семей, в частности многодетных. Кабмин уже анонсировал разработку документа по демографической и семейной политике, а эксперты в разговоре с URA.RU выразили надежду, что Указ Путина о закреплении правового статуса для многодетных, ожидаемый в этом году, поможет решить многие наболевшие вопросы семей и изменит их статус. Сейчас в России действует единственный Указ по поддержке многодетных семей, которому больше тридцати лет. Об этом URA.RU рассказала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Речь идет об Указе №431 от 5 мая 1992 года «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Документ не закрепляет единый правовой статус многодетных, но вводит само это понятие, а также содержит описание причитающихся льгот. Ожидаемый Указ президента Путина, по мнению депутата, должен изменить эту ситуацию, расширить перечень способов, которыми государство может поддержать семьи с тремя и более детьми. Это, как считает Останина, поможет снять барьеры, которые стоят между российскими семьями на пути к многодетности. На, как минимум, высокую вероятность появления нового федерального документа указывают и неоднократные высказывания Путина об этом. В начале декабря 2023 года на встрече с членами Совета по правам человека президенту высказали предложение о необходимости федерализации понятия «многодетная семья». «У Москвы есть определенные возможности финансовые, а в других регионах страны таких возможностей может не быть <…> Безусловно, статус должен быть, причем он должен быть всероссийским, не локальным, обязательно над этим подумаем», — ответил глава государства. Менее чем через месяц (уже после того, как был объявлен Год семьи) Путин поручил правительству и главам регионов установить единый федеральный статус многодетной семьи. Президент указал ключевую задачу: возродить традиции большой семьи. «Люди просят об этом. Это справедливая просьба и справедливое требование, с соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно», — сказал тогда глава государства. Правительство публично отреагировало на это после новогодних каникул. Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 9 января пообещал, что в Год семьи кабмин разработает документ по демографической и семейной политике на перспективу до 2030 года. Он придет на смену двум другим: о государственной семейной политике до 2025 года и демографической политике до 2025 года. «Правительство поджидает к 1 февраля предложения от регионов. Тогда уже будет сформирован единый комплексный план», — считает Останина, добавляя, что это приведет к уточнению того, что возьмет на себя федеральная власть. При этом депутат Госдумы добавляет, что точное содержание документа предсказать трудно. Она же добавила, что есть успешные зарубежные примеры, на которые, в том числе, стоит опираться властям при решении вопросов семьи. Парламентарий привела пример Франции, в которой более 15 пособий различного вида «от постановки на учет на ранних сроках беременности до выделения семье финансовой помощи за воспитание ребенка, не посещающего детский сад или ясли». Еще один пример, который привела Останина — Китай, где за каждого последующего ребенка власти предлагают квартиру, поскольку политика страны «одна семья — один ребенок» привела к сокращению населения. Но руководитель оргкомитета проекта «Демографическая платформа.РФ», член Координационного совета Общественной палаты РФ по нацпроектам и народосбережению Сергей Чесноков напомнил, что в России уже действует ряд мер по поддержке многодетных семей: «Одна из самых успешных — материнский капитал. Но чтобы он работал на многодетность, нужно, чтобы у семей с тремя и более детьми маткапитал был в связи с рождением третьего и последующих детей, чтобы он был существенно больше, чем за первого и второго ребенка. Еще одна хорошая мера — „семейный автомобиль“, где на семью, у которой больше трех детей, нужен автомобиль не пятиместный, а больше, потому что посадить трех детей на кресло уже не удобно». Указ президента и документ правительства должны помочь россиянам решиться на то, чтобы завести троих и более детей, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Это вопросы экономики и все, что с ними связано — жилье, образование, подготовка детей к школе, одежда. Вторая часть — то, что связано с культурой, традициями, с восприятием семьи. Дедушки, бабушки, родители, дети, — по разным причинам испытывают серьезное давление, связанное с социальными обстоятельствами. Поэтому культура традиций с одной стороны, с другой — экономика. Вот все, что влияет [на принятие решения стать многодетными, прим. URA.RU]. Но, как известно, прямой экономикой многодетность не образуется», — подчеркнул эксперт. Чесноков в разговоре с агентством дополнил Потуремского, отметив, что важно развивать именно культуру и семейные ценности, а не только стимулировать семьи финансово. «Сейчас правительство осознало, что должен быть приоритет не на стимулирующие меры, а на мотивирующие, развивающие культуру, поскольку барьеры в основном существуют в культуре. Нужно ткать культуру беременных, многодетных, молодых семей, культуру заботы старшего поколения о младших, культуру вступления в брак», — считает эксперт. Несколько собеседников URA.RU указывали на опыт Израиля, где с 90-х до, примерно, 2016 года, резко выросла рождаемость. Там, в среднем, каждая семья имела двух и более детей, что обеспечило стране естественный прирост населения. Исследование Института демографических исследований указывает на то, что именно культурные (а не экономические) изменения в стране позволили добиться такого результата. Этой идее, развивая ее, вторит и председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. «Возвращение к многодетности — это не вопрос мер, мероприятий и создания „дорожных карт“. Это вопрос коренного пересмотра социально-экономической и идеологической политики страны. Это вопросы другой урбанизации — переход к малоэтажной от многоэтажной застройки. Это и вопрос новой форсированной реиндустриализации страны», — пояснил он.