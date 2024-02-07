Тюменский общественник предложил Путину отправлять украинских военнопленных в ЯНАО

Тюменский общественник Савоськин предложил отправлять пленных украинцев в ЯНАО
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Тюменский общественник Алексей Савоськин считает, что пленные украинцы могут работать на стройках в ЯНАО Фото:

Исполнительный директор Комитета гражданской безопасности МОД «Мы любим Россию» Алексей Савоськин предложил президенту РФ Владимиру Путину отправлять военнопленных украинцев на работу в ЯНАО. Текст обращения он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Необходимо понимать, что украинцы и ранее активно трудились на различных строительных объектах в России, они имеют хорошие строительные компетенции как плиточники, каменщики и т. д. Например, готовы принять и разместить строители для возведения социальных объектов в Ямало-Ненецком автономном округе. Безусловно, Крайний север и Сибирь, Дальний Восток удалены от боевых действий специальной военной операции, но именно в этих регионах дефицит рабочих специальностей», — указано в обращении Алексея Савоськина, адресованном Владимиру Путину.

Общественник предлагает выплачивать украинским военнопленным зарплату, часть которой в качестве налогов будет уходить в бюджет. Савоськин считает, что, узнав о подобных условиях пребывания в России, военные Украины станут чаще сдаваться в плен.

«Предлагаем украинских военнопленных привлекать к труду и выплачивать заработные платы, что частично покроет дефицит кадров в строительстве и промышленности! Девиз: „Сдайся в плен и получи работу! Накорми свою семью!“ — безусловно сработает и увеличит количество украинских солдат, которые сдадутся в плен», — отметил тюменский общественник.

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Исполнительный директор Комитета гражданской безопасности МОД «Мы любим Россию» Алексей Савоськин предложил президенту РФ Владимиру Путину отправлять военнопленных украинцев на работу в ЯНАО. Текст обращения он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Необходимо понимать, что украинцы и ранее активно трудились на различных строительных объектах в России, они имеют хорошие строительные компетенции как плиточники, каменщики и т. д. Например, готовы принять и разместить строители для возведения социальных объектов в Ямало-Ненецком автономном округе. Безусловно, Крайний север и Сибирь, Дальний Восток удалены от боевых действий специальной военной операции, но именно в этих регионах дефицит рабочих специальностей», — указано в обращении Алексея Савоськина, адресованном Владимиру Путину. Общественник предлагает выплачивать украинским военнопленным зарплату, часть которой в качестве налогов будет уходить в бюджет. Савоськин считает, что, узнав о подобных условиях пребывания в России, военные Украины станут чаще сдаваться в плен. «Предлагаем украинских военнопленных привлекать к труду и выплачивать заработные платы, что частично покроет дефицит кадров в строительстве и промышленности! Девиз: „Сдайся в плен и получи работу! Накорми свою семью!“ — безусловно сработает и увеличит количество украинских солдат, которые сдадутся в плен», — отметил тюменский общественник.
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