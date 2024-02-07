Тюменский общественник предложил Путину отправлять украинских военнопленных в ЯНАО

Тюменский общественник Савоськин предложил отправлять пленных украинцев в ЯНАО

07 февраля 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Тюменский общественник Алексей Савоськин считает, что пленные украинцы могут работать на стройках в ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Исполнительный директор Комитета гражданской безопасности МОД «Мы любим Россию» Алексей Савоськин предложил президенту РФ Владимиру Путину отправлять военнопленных украинцев на работу в ЯНАО. Текст обращения он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Необходимо понимать, что украинцы и ранее активно трудились на различных строительных объектах в России, они имеют хорошие строительные компетенции как плиточники, каменщики и т. д. Например, готовы принять и разместить строители для возведения социальных объектов в Ямало-Ненецком автономном округе. Безусловно, Крайний север и Сибирь, Дальний Восток удалены от боевых действий специальной военной операции, но именно в этих регионах дефицит рабочих специальностей», — указано в обращении Алексея Савоськина, адресованном Владимиру Путину. Общественник предлагает выплачивать украинским военнопленным зарплату, часть которой в качестве налогов будет уходить в бюджет. Савоськин считает, что, узнав о подобных условиях пребывания в России, военные Украины станут чаще сдаваться в плен. «Предлагаем украинских военнопленных привлекать к труду и выплачивать заработные платы, что частично покроет дефицит кадров в строительстве и промышленности! Девиз: „Сдайся в плен и получи работу! Накорми свою семью!“ — безусловно сработает и увеличит количество украинских солдат, которые сдадутся в плен», — отметил тюменский общественник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполнительный директор Комитета гражданской безопасности МОД «Мы любим Россию» Алексей Савоськин предложил президенту РФ Владимиру Путину отправлять военнопленных украинцев на работу в ЯНАО. Текст обращения он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Необходимо понимать, что украинцы и ранее активно трудились на различных строительных объектах в России, они имеют хорошие строительные компетенции как плиточники, каменщики и т. д. Например, готовы принять и разместить строители для возведения социальных объектов в Ямало-Ненецком автономном округе. Безусловно, Крайний север и Сибирь, Дальний Восток удалены от боевых действий специальной военной операции, но именно в этих регионах дефицит рабочих специальностей», — указано в обращении Алексея Савоськина, адресованном Владимиру Путину. Общественник предлагает выплачивать украинским военнопленным зарплату, часть которой в качестве налогов будет уходить в бюджет. Савоськин считает, что, узнав о подобных условиях пребывания в России, военные Украины станут чаще сдаваться в плен. «Предлагаем украинских военнопленных привлекать к труду и выплачивать заработные платы, что частично покроет дефицит кадров в строительстве и промышленности! Девиз: „Сдайся в плен и получи работу! Накорми свою семью!“ — безусловно сработает и увеличит количество украинских солдат, которые сдадутся в плен», — отметил тюменский общественник.