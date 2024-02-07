Свердловчанка, избитая вагнеровцами, заявила об угрозах от сестры одной из них

Свердловчанка, избитая вагнеровцами, написала еще одно заявление в полицию
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Вручение удостоверений ветеранов боевых действий ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
Договориться с потерпевшей пыталась сестра вагнеровца Ивана Комарова Фото:

В Заречном (Свердловская область) Валерия (имя изменено), которая пострадала от рук бойцов ЧВК «Вагнер» Ивана Комарова и Романа Калмыкова, написала заявление в полицию на сестру одного из них. По ее словам, девушка угрожала ей.

«Когда Ивана и Романа задержали, мне позвонила сестра Комарова. Она попросила меня забрать заявление из полиции, но я отказалась. Тогда она стала угрожать мне», — призналась URA.RU Валерия. Звонок от сестры Комарова она получила 29 января.

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Родственница подсудимого не ответила на звонок корреспондента URA.RU. В мессенджере в ответ на вопрос она написала, что не дает комментариев. То, что она пыталась договориться с Валерией, подтвердила и супруга Комарова Алена. Журналист отправил запрос в ОМВД России «Заречный». Ответ будет опубликован при поступлении.

Комаров и Калмыков были задержаны 28 января в Североуральске, где они, предположительно, прятались у знакомых. Сначала сыщики искали их по подозрению в изнасиловании девушки. 29 января их отправили в СИЗО. Однако им было предъявлено лишь обвинение в разбое. Мужчины участвовали в спецоперации РФ на Украине. На фронте они были в составе ЧВК «Вагнер».

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В Заречном (Свердловская область) Валерия (имя изменено), которая пострадала от рук бойцов ЧВК «Вагнер» Ивана Комарова и Романа Калмыкова, написала заявление в полицию на сестру одного из них. По ее словам, девушка угрожала ей. «Когда Ивана и Романа задержали, мне позвонила сестра Комарова. Она попросила меня забрать заявление из полиции, но я отказалась. Тогда она стала угрожать мне», — призналась URA.RU Валерия. Звонок от сестры Комарова она получила 29 января. Родственница подсудимого не ответила на звонок корреспондента URA.RU. В мессенджере в ответ на вопрос она написала, что не дает комментариев. То, что она пыталась договориться с Валерией, подтвердила и супруга Комарова Алена. Журналист отправил запрос в ОМВД России «Заречный». Ответ будет опубликован при поступлении. Комаров и Калмыков были задержаны 28 января в Североуральске, где они, предположительно, прятались у знакомых. Сначала сыщики искали их по подозрению в изнасиловании девушки. 29 января их отправили в СИЗО. Однако им было предъявлено лишь обвинение в разбое. Мужчины участвовали в спецоперации РФ на Украине. На фронте они были в составе ЧВК «Вагнер».
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