Свердловчанка, избитая вагнеровцами, заявила об угрозах от сестры одной из них

Свердловчанка, избитая вагнеровцами, написала еще одно заявление в полицию

07 февраля 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Договориться с потерпевшей пыталась сестра вагнеровца Ивана Комарова Фото: Илья Московец © URA.RU В Заречном (Свердловская область) Валерия (имя изменено), которая пострадала от рук бойцов ЧВК «Вагнер» Ивана Комарова и Романа Калмыкова, написала заявление в полицию на сестру одного из них. По ее словам, девушка угрожала ей. «Когда Ивана и Романа задержали, мне позвонила сестра Комарова. Она попросила меня забрать заявление из полиции, но я отказалась. Тогда она стала угрожать мне», — призналась URA.RU Валерия. Звонок от сестры Комарова она получила 29 января. Новость по теме Свердловчанка рассказала, как на нее напали два вагнеровца. Фото Родственница подсудимого не ответила на звонок корреспондента URA.RU. В мессенджере в ответ на вопрос она написала, что не дает комментариев. То, что она пыталась договориться с Валерией, подтвердила и супруга Комарова Алена. Журналист отправил запрос в ОМВД России «Заречный». Ответ будет опубликован при поступлении. Комаров и Калмыков были задержаны 28 января в Североуральске, где они, предположительно, прятались у знакомых. Сначала сыщики искали их по подозрению в изнасиловании девушки. 29 января их отправили в СИЗО. Однако им было предъявлено лишь обвинение в разбое. Мужчины участвовали в спецоперации РФ на Украине. На фронте они были в составе ЧВК «Вагнер».

В Заречном (Свердловская область) Валерия (имя изменено), которая пострадала от рук бойцов ЧВК «Вагнер» Ивана Комарова и Романа Калмыкова, написала заявление в полицию на сестру одного из них. По ее словам, девушка угрожала ей. «Когда Ивана и Романа задержали, мне позвонила сестра Комарова. Она попросила меня забрать заявление из полиции, но я отказалась. Тогда она стала угрожать мне», — призналась URA.RU Валерия. Звонок от сестры Комарова она получила 29 января. Родственница подсудимого не ответила на звонок корреспондента URA.RU. В мессенджере в ответ на вопрос она написала, что не дает комментариев. То, что она пыталась договориться с Валерией, подтвердила и супруга Комарова Алена. Журналист отправил запрос в ОМВД России «Заречный». Ответ будет опубликован при поступлении. Комаров и Калмыков были задержаны 28 января в Североуральске, где они, предположительно, прятались у знакомых. Сначала сыщики искали их по подозрению в изнасиловании девушки. 29 января их отправили в СИЗО. Однако им было предъявлено лишь обвинение в разбое. Мужчины участвовали в спецоперации РФ на Украине. На фронте они были в составе ЧВК «Вагнер».