Свердловчанка рассказала, как на нее напали два вагнеровца. Фото

Свердловские бойцы ЧВК «Вагнер» напали на девушку ради 5 тысяч рублей

05 февраля 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Мужчины стали фигурантами уголовного дела в конце января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бойцы ЧВК «Вагнер» Роман Калмыков и Иван Комаров после нападения на жительницу Белоярского (Свердловская область) Валерию (имя изменено) забрали у нее пять тысяч рублей. Об этом пострадавшая сообщила корреспонденту URA.RU. «В тот вечер (24 января — прим. ред.) Иван [Комаров] постучал в дверь и попросил 70 рублей на такси. Я ему отдала 100 рублей. Спустя пять минут он зашел ко мне домой уже с Калмыковым. Они сказали, что немного посидят и попьют алкоголь. Комаров практически сразу же уснул, а с Калмыковым мы пошли в магазин за спиртным. Вернувшись, он стал душить меня и требовать деньги. Затем Комаров начал избивать меня. Всего я отдала им около пяти тысяч рублей», — рассказала Валерия. После этого, по словам девушки, ее изнасиловали. «Затем они сказали, чтобы я разменяла им мелочь на бумажные деньги. Перед этим они забрали у меня два телефона и сорвали золотой браслет. Потом мы пошли в круглосуточный ларек. Там они вызвали такси, довезли меня до дома и уехали куда-то», — добавила Валерия. Вернувшись домой, она пошла в полицию и написала заявление на вагнеровцев. Утром 25 января девушка сходила в больницу и сняла побои. «Я проходила полиграф и судмедэкспертизу. Мне сказали, что результаты будут только через месяц», — сказала свердловчанка. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Жена Комарова Алена ранее говорила URA.RU, что Валерия в период с 20 по 24 января виделась с мужчинами три раза (в ночь на 21-е, вечером 23-го и 24-го). Однако Валерия подтвердила лишь две встречи. «23 января пьяный Иван приезжал ко мне домой. Мы с ним разговаривали. В этот вечер он меня не бил», — пояснила девушка. По словам Алены Комаровой, ее супруг тогда избил Валерию. Кроме того, она уверяет, что 21 января Валерия сама приезжала к мужчинам в квартиру. Пострадавшая отрицает это. В день нападения супруг Валерии был в командировке. Новость по теме Жена вагнеровца рассказала, как ее муж с другом избивали свердловчанку По данным URA.RU, Комаров и Калмыков находятся в СИЗО в Камышлове. Валерия знакома с мужчинами с мая 2023 года. «Алену я знаю около полутора лет. Четыре дня назад она позвонила мне и попросила подойти, чтобы поговорить [о случившемся]. Но я не стала этого делать, мне муж запретил», — сообщила девушка. Ранее Комарова говорила URA.RU, что дважды общалась с Валерией после случившегося. Однако пострадавшая отрицает это. Комарова и Калмыкова задержали 28 января в Североуральске. По неофициальной версии, там они прятались у родственников. Сначала сыщики искали их по подозрению в изнасиловании девушки. По словам Алены Комаровой, факт изнасилования не подтвердился. 29 января мужчин отправили под стражу. Ранее они уже были судимы. Из зоны проведения российской спецоперации на Украине Комаров и Калмыков вернулись в апреле прошлого года. Там они были в составе ЧВК «Вагнер». У Калмыкова на страницах в соцсетях много фотографий с флагами этого формирования. У Валерии остался синяк на руке Фото: предоставлено Валерией Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы ЧВК «Вагнер» Роман Калмыков и Иван Комаров после нападения на жительницу Белоярского (Свердловская область) Валерию (имя изменено) забрали у нее пять тысяч рублей. Об этом пострадавшая сообщила корреспонденту URA.RU. «В тот вечер (24 января — прим. ред.) Иван [Комаров] постучал в дверь и попросил 70 рублей на такси. Я ему отдала 100 рублей. Спустя пять минут он зашел ко мне домой уже с Калмыковым. Они сказали, что немного посидят и попьют алкоголь. Комаров практически сразу же уснул, а с Калмыковым мы пошли в магазин за спиртным. Вернувшись, он стал душить меня и требовать деньги. Затем Комаров начал избивать меня. Всего я отдала им около пяти тысяч рублей», — рассказала Валерия. После этого, по словам девушки, ее изнасиловали. «Затем они сказали, чтобы я разменяла им мелочь на бумажные деньги. Перед этим они забрали у меня два телефона и сорвали золотой браслет. Потом мы пошли в круглосуточный ларек. Там они вызвали такси, довезли меня до дома и уехали куда-то», — добавила Валерия. Вернувшись домой, она пошла в полицию и написала заявление на вагнеровцев. Утром 25 января девушка сходила в больницу и сняла побои. «Я проходила полиграф и судмедэкспертизу. Мне сказали, что результаты будут только через месяц», — сказала свердловчанка. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Жена Комарова Алена ранее говорила URA.RU, что Валерия в период с 20 по 24 января виделась с мужчинами три раза (в ночь на 21-е, вечером 23-го и 24-го). Однако Валерия подтвердила лишь две встречи. «23 января пьяный Иван приезжал ко мне домой. Мы с ним разговаривали. В этот вечер он меня не бил», — пояснила девушка. По словам Алены Комаровой, ее супруг тогда избил Валерию. Кроме того, она уверяет, что 21 января Валерия сама приезжала к мужчинам в квартиру. Пострадавшая отрицает это. В день нападения супруг Валерии был в командировке. По данным URA.RU, Комаров и Калмыков находятся в СИЗО в Камышлове. Валерия знакома с мужчинами с мая 2023 года. «Алену я знаю около полутора лет. Четыре дня назад она позвонила мне и попросила подойти, чтобы поговорить [о случившемся]. Но я не стала этого делать, мне муж запретил», — сообщила девушка. Ранее Комарова говорила URA.RU, что дважды общалась с Валерией после случившегося. Однако пострадавшая отрицает это. Комарова и Калмыкова задержали 28 января в Североуральске. По неофициальной версии, там они прятались у родственников. Сначала сыщики искали их по подозрению в изнасиловании девушки. По словам Алены Комаровой, факт изнасилования не подтвердился. 29 января мужчин отправили под стражу. Ранее они уже были судимы. Из зоны проведения российской спецоперации на Украине Комаров и Калмыков вернулись в апреле прошлого года. Там они были в составе ЧВК «Вагнер». У Калмыкова на страницах в соцсетях много фотографий с флагами этого формирования.